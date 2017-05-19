Славянцам начали назначать субсидии на твердое топливо

|24 марта 2017
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УСЗН приглашает славянцев, получающих субсидию на твердое топливо и баллонный газ, посетить управление. Об этом рассказала заместитель начальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник.
- На данном этапе мы проводим работу по назначению субсидий и льгот на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Это пособие назначается и выдается наличными после того, как правительство определяется с натуральными нормами обеспечения и их стоимостью, - рассказывает замначальника управления. - При этом следует учитывать, что данный вид субсидий назначается на год и не продлевается автоматически. Чтобы его получить, необходимо прийти в управление и написать заявление.
В минувшем году субсидии на твердое топливо и баллонный газ получали 1142 славянские семьи. На сегодняшний день за назначением социальной помощи обратились 615 семей. Остальных сотрудники УСЗН просят поторопиться, чтобы не потерять субсидию на другие коммунальные услуги.
Отметим, что в нынешнем году натуральные нормы, в соответствии с которыми населению назначают субсидию, определены в привычном объеме. Так, одно домохозяйство может рассчитывать на 2 тонны твердого топлива. Что касается сжиженного газа, то семье из 1-2 человек полагается 2 баллона (42 кг). Семья из 3-4 человек может получить 3 баллона (63 кг), если состав семьи 5 и более человек - 4 баллона (84 кг). В том случае, если человек пользуется льготой, а не субсидией, ему полагается 1 тонна твердого топлива и 1 баллон газа на домохозяйство на год. Согласно утвержденным расценкам, за тонну угля выплатят 2162 грн., за баллон сжиженного газа - 216,2 грн.
Тем категориям населения, которые пользуются льготами в размере 50 и более процентов, необходимо определиться с выбором пособия. Поскольку получать сразу и льготу, и субсидию невозможно, сотрудники УСЗН также приглашают их в управление для написания заявления.
Еще один важный момент касается граждан, которые «переключаются» с субсидии на льготу после окончания отопительного сезона. Судя по всему, этой весной отопление отключат ранее обычного - с 1 апреля. Поэтому, говорит Екатерина Пасечник, необходимо заранее решить, выгодно ли данной категории населения оставаться на субсидии в апреле. Если обязательный платеж по субсидии довольно большой, разумнее уже с 1 числа перейти на льготы.
- Остановить действие субсидии возможно только по личному заявлению. В нем должно быть четко оговорено, с какого месяца в действие опять вступают льготы. Если человек напишет заявление в апреле, неважно какого числа, значит, субсидию отменят с апреля, если в мае - то с мая. Если заявления не последует, то субсидию автоматически пересчитают после окончания отопительного сезона, - говорит замначальника УСЗН.
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Комментарии к статье «Славянцам начали назначать субсидии на твердое топливо»
УСЗН приглашает славянцев, получающих субсидию на твердое топливо и баллонный газ, посетить управление. Об этом рассказала заместитель начальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник.