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О прививках и доступных лекарствах

Антон Скворцов
12 апреля 2017 Просмотров: 552 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске стартовала программа «Доступные лекарства», сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Светлана Рязанцева.

Граждане, на которых распространяется действие программы, могут обращаться в амбулатории за рецептами к своим лечащим врачам. 

При этом она попросила жителей города не штурмовать медучреждения, заверив, что все пациенты, которым положены бесплатные лекарства, их непременно получат.

Также Светлана Рязанцева рассказала, что в Славянск вновь поступило большое количество вакцины против дифтерии и столбняка, и призвала горожан пройти вакцинацию. По ее словам, сейчас данный вопрос особенно актуален в связи со значительным уровнем миграции населения и началом огородных работ, в ходе которых существует вероятность ранений с последующим инфицированием.

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Комментарии к статье «О прививках и доступных лекарствах»

В Славянске стартовала программа «Доступные лекарства», сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Светлана Рязанцева.

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