О прививках и доступных лекарствах

Граждане, на которых распространяется действие программы, могут обращаться в амбулатории за рецептами к своим лечащим врачам.

При этом она попросила жителей города не штурмовать медучреждения, заверив, что все пациенты, которым положены бесплатные лекарства, их непременно получат.

Также Светлана Рязанцева рассказала, что в Славянск вновь поступило большое количество вакцины против дифтерии и столбняка, и призвала горожан пройти вакцинацию. По ее словам, сейчас данный вопрос особенно актуален в связи со значительным уровнем миграции населения и началом огородных работ, в ходе которых существует вероятность ранений с последующим инфицированием.