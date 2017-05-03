Пенсии пересчитали

|3 мая 2017
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В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (с 1 мая - 1312 гривен) проведен массовый перерасчет пенсионных выплат.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Сергей Скрипниченко. «В первую очередь, изменились размеры выплат у тех, кто получал минимальную пенсию, а также все выплаты, которые рассчитываются, исходя из прожиточного минимума», - объяснил он. При этом Скрипниченко обратил внимание, что перерасчеты проведены только для неработающих пенсионеров.
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• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
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2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
28 апреля 2017
• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
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В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (с 1 мая - 1312 гривен) проведен массовый перерасчет пенсионных выплат.