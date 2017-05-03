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Пенсии пересчитали

Антон Скворцов
3 мая 2017 Просмотров: 10 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (с 1 мая - 1312 гривен) проведен массовый перерасчет пенсионных выплат.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Сергей Скрипниченко. «В первую очередь, изменились размеры выплат у тех, кто получал минимальную пенсию, а также все выплаты, которые рассчитываются, исходя из прожиточного минимума», - объяснил он. При этом Скрипниченко обратил внимание, что перерасчеты проведены только для неработающих пенсионеров.

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Комментарии к статье «Пенсии пересчитали»

В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (с 1 мая - 1312 гривен) проведен массовый перерасчет пенсионных выплат.

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