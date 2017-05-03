Пенсии пересчитали

Об этом сообщил первый заместитель начальника Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Сергей Скрипниченко. «В первую очередь, изменились размеры выплат у тех, кто получал минимальную пенсию, а также все выплаты, которые рассчитываются, исходя из прожиточного минимума», - объяснил он. При этом Скрипниченко обратил внимание, что перерасчеты проведены только для неработающих пенсионеров.