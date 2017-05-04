Частный сектор ринулся за справками для субсидий

|4 мая 2017
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В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.
Причиной ажиотажа стали уведомления, полученные из управления соцзащиты. В них говорится, что для продления субсидии на летние месяцы необходимо предоставить новые справки о составе семьи. Причем сделать это следует до 1 июня.
Между тем, как поделился с нами авторитетный источник, люди устраивают столпотворение совершенно напрасно. По его мнению, не нужно штурмовать 102-й кабинет с самого утра. Он работает ежедневно, кроме воскресенья, причем во вторник прием ведется до 20:00, а в субботу — до 16:00. Времени до 1 июня еще достаточно, и при необходимости этот срок может быть продлен. Поэтому в том, что справки оформят все желающие, можно не сомневаться.
В подтверждение этих слов можно привести тот факт, что уже к 12-часам 3 мая основная масса людей рассеялась.
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3 мая 2017
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• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
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Комментарии к статье «Частный сектор ринулся за справками для субсидий»
В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.