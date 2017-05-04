Частный сектор ринулся за справками для субсидий

В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.

Причиной ажиотажа стали уведомления, полученные из управления соцзащиты. В них говорится, что для продления субсидии на летние месяцы необходимо предоставить новые справки о составе семьи. Причем сделать это следует до 1 июня.

Между тем, как поделился с нами авторитетный источник, люди устраивают столпотворение совершенно напрасно. По его мнению, не нужно штурмовать 102-й кабинет с самого утра. Он работает ежедневно, кроме воскресенья, причем во вторник прием ведется до 20:00, а в субботу — до 16:00. Времени до 1 июня еще достаточно, и при необходимости этот срок может быть продлен. Поэтому в том, что справки оформят все желающие, можно не сомневаться.

В подтверждение этих слов можно привести тот факт, что уже к 12-часам 3 мая основная масса людей рассеялась.