В Славянске ставят «умные» электросчетчики

На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.

Начальник РЭСа Виталий Колесник объяснил, что эти счетчики являются элементом автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В конце каждого месяца — по состоянию на 00:00 часов 1-го числа - система будет считывать данные с приборов учета и фиксировать их на центральном сервере. Таким образом, абоненты будут платить за календарный месяц, без доначислений, как это делается сейчас. Кроме того, новые счетчики исключат хищения электроэнергии.

Оборудование, которое обеспечит работу всей системы, приобретут позже, в ходе реализации второго этапа инвестпрограммы. Пока же счетчики работают в привычном режиме — показания с них нужно самостоятельно передавать контролерам.

В девятиэтажных домах новые приборы учета ставят на место старых, в щитовые на лестничных площадках. В пятиэтажных домах их будут выносить за пределы квартиры и также устанавливать на площадках. Всего заменят две тысячи приборов учета. Работают три бригады, в день они успевают заменить до 60-ти счетчиков.

Поскольку частного сектора данная программа не касается, для внедрения АСКЭУ были выбраны те подстанции, к которым подключены только многоэтажные дома. На Артема и Лесном таких подстанций оказалось больше всего.

По словам Виталия Колесника, в Славянске «умные» счетчики уже используются на некоторых предприятиях. В быту они появились впервые.

Внедрение новой АСКЭУ ведется для населения бесплатно, за счет инвестиционной программы «Донецкоблэнерго». Кроме Славянска, в нее вошли Краматорск и Мариуполь.

Какие дома оборудуют системой АСКУЭ

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