 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex





Loading...

Фотофакт

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Антон Скворцов
10 мая 2017 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Установка новых счетчиков ведется в рамках внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии для бытовых потребителей.

На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.

Начальник РЭСа Виталий Колесник объяснил, что эти счетчики являются элементом автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В конце каждого месяца — по состоянию на 00:00 часов 1-го числа - система будет считывать данные с приборов учета и фиксировать их на центральном сервере. Таким образом, абоненты будут платить за календарный месяц, без доначислений, как это делается сейчас. Кроме того, новые счетчики исключат хищения электроэнергии.  

Оборудование, которое обеспечит работу всей системы, приобретут позже, в ходе реализации второго этапа инвестпрограммы. Пока же счетчики работают в привычном режиме — показания с них нужно самостоятельно передавать контролерам.

В девятиэтажных домах новые приборы учета ставят на место старых, в щитовые на лестничных площадках. В пятиэтажных домах их будут выносить за пределы квартиры и также устанавливать на площадках. Всего заменят две тысячи приборов учета. Работают три бригады, в день они успевают заменить до 60-ти счетчиков.  

Поскольку частного сектора данная программа не касается, для внедрения АСКЭУ были выбраны те подстанции, к которым подключены только многоэтажные дома. На Артема и Лесном таких подстанций оказалось больше всего. 

По словам Виталия Колесника, в Славянске «умные» счетчики уже используются на некоторых предприятиях. В быту они появились впервые. 

Внедрение новой АСКЭУ ведется для населения бесплатно, за счет инвестиционной программы «Донецкоблэнерго». Кроме Славянска, в нее вошли Краматорск и Мариуполь.

Какие дома оборудуют системой АСКУЭ

Ул. Олимпийская, 1, 2, 3, 5, 6, 11-А; ул. Маршала Василевского, 10, 14; ул. Генерала Батюка, 21, 25, 40, 42, 44, 46; ул. Бульварная, 5, 7, 9, 11, 13.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

Также в разделе

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

— 10 мая 2017 —

С 1 мая в начислении субсидий вновь произошли изменения, регламентированы они постановлением Кабинета министров №300 от 26 апреля сего года. Как рассказали в славянском УСЗН, на сегодняшний день здесь идет подготовка документов для назначения субсидий по-новому.

Читать далее ⇒

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

— 4 мая 2017 —

В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.

Читать далее ⇒

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

— 4 мая 2017 —

Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский,  кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.

Читать далее ⇒

Пенсии пересчитали

— 3 мая 2017 —

В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (с 1 мая - 1312 гривен) проведен массовый перерасчет пенсионных выплат.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске ставят «умные» электросчетчики»

На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Перепутал, убил и пытался сжечь

Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Чемоданные настроения

Не в своих санях

Заскоки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

10 мая 2017

Через Славянск прошла «Велика українська хода»

Славянск отметил День Победы

Память и примирение

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей

О текущем ремонте и разметке дорог

На центральной площади обновили сцену

На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»

Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»

Золотая награда Артура Ромащенко

Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо

«Ювентус» отправится в Кардифф

КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу

8 мая 2017

В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

Пользователи Google были атакованы злоумышленниками

Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу

5 мая 2017

В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием

Перепутал, убил и пытался сжечь

Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

4 мая 2017

Патриотический автопробег в память о погибших воинах

В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат

Славянску нужен ДЭУ

Частный сектор ринулся за справками для субсидий

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник

Чемоданные настроения

3 мая 2017

Волонтерское благоустройство

Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top