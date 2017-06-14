Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек

|14 июня 2017
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По состоянию на 10 июня, государственной программой «Доступные лекарства» воспользовались 4 тыс. 946 человек, которые состоят на диспансерном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. В общей сложности, пациентам выписано 11,5 тысяч льготных рецептов.
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14 июня 2017
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• Следят ли патрульные за скоростью
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• На ремонт дорог ищут подрядчиков
• Алексея Солодовникова проводили на пенсию
• В Славянске состоялся футбольный турнир памяти Юрия Скиданова
13 июня 2017
• ФК «Андреевка» - ФК «Славянск»: разгром за один тайм
• Пятерка для «Питтсбурга», пятерка для «Голден Стэйт»
• Король грунта Надаль и железные нервы Остапенко
• Финляндия-Украина: «Игра забывается, результат остается»
8 июня 2017
• В Славянске начали ходить дополнительные троллейбусы
• В Славянске восстановили больше половины пожарных гидрантов
• «Славгорводоканал» начал тестировать «Личный кабинет»
• Водоканал ликвидировал крупную утечку в центре города
• Как не стать жертвой аферистов
• Житель Николаевки хранил дома минометную мину
• На железной дороге погиб мужчина
• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
• Наркодиспансер преткновения: присоединить нельзя оставить
• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
• Славянск все же примет участие в борьбе за 30 миллионов
• В Славянске создают форум местного развития
• Шнурковская почти дождалась ремонта
• Есть ли проблема с тренажерными площадками
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По состоянию на 10 июня, государственной программой «Доступные лекарства» воспользовались 4 тыс. 946 человек, которые состоят на диспансерном учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и бронхиальной астмой.