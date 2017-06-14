Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ

История с долгами за газ, которые украинцам насчитали задним числом, вновь становится актуальной. Тема всплыла из-за новшеств в начислении субсидий за оплату коммунальных услуг. Теперь, согласно законодательству, граждане, имеющие задолженность хотя бы по одной услуге, лишаются права на получение данного вида соцпомощи, пока долги не будут погашены либо реструктуризированы. На сегодняшний день вопрос остается открытым. Горгаз настоятельно рекомендует долги погасить. Мэр Славянска предлагает подождать.

Из истории вопроса

Поскольку в летний период субсидия положена далеко не всем, на данный момент ситуация коснулась, в основном, пенсионеров и малообеспеченных граждан, проживающих в многоквартирных домах без приборов учета газа. Однако к началу отопительного сезона «газовые долги» могут отразиться на более чем 18 тыс. славянских семей. Именно столько, по сведениям городского управления газового хозяйства, насчитывается абонентов со «спорной» задолженностью.

Напомним, что 29 апреля 2015 года Кабмин принял Постановление №237 об уменьшении вдвое норм потребления газа при отсутствии счетчика. 28 января 2016 года Высший административный суд его отменил. Соответственно, нормы потребления были возвращены до уровня, который был действителен до 29 апреля 2015 г. В итоге управления газового хозяйства по всей стране задним числом потребовали от абонентов, чье жилье не оборудовано приборами учета, оплаты разницы между пониженной нормой и действующей в соответствии с постановлением суда. Долги насчитали за 9 месяцев. По Славянску сумма долга варьировалась от 560 до 1200 грн. 27 апреля 2016 года Кабинет министров запретил облгазам взимать доплаты за указанный период. Однако задолженность из платежек никуда не исчезла.

Позиция горгаза: однозначно платить

Заместитель начальника Славянского управления газового хозяйства Валерий Волков объяснил, что они в своей деятельности руководствуются законодательством страны и приказами вышестоящей организации - ПАО «Донецкоблгаз». На данный момент в вопросе о долгах, насчитанных задним числом, горгаз исходит из решения Высшего административного суда Украины, датированного декабрем 2016 года. Тогда было отменено решение краматорского суда первой инстанции о запрете «осуществлять коррекцию потребителям природного газа за период с 06.05.2015 г. по 04.11.2016 г. и взимать задолженность с потребителей».

- Поэтому долги остаются действительными. Мы подаем в УСЗН справки с начисленной задолженностью. Соответственно, если абоненты не предпримут мер, субсидию они не получат, - объяснил Валерий Волков.

Если потребители не могут погасить долг сразу, им предлагают прийти в УГГ и заключить договор о реструктуризации сроком на 6 месяцев. В таком случае помех для начисления субсидии уже не будет.

Да здравствует краматорский суд, самый гуманный суд в мире

Однако в решении Высшего административного суда, о котором шла речь выше, есть пункт о пересмотре дела судом первой инстанции. Поскольку в минувшем году иск городского головы Краматорска рассматривал местный суд, ему и предстояло принять повторное решение. Заседание состоялось 1 июня 2017 года. 6 числа информация о нем появилась на сайте Краматорского горсовета. Как следует из сообщения, городской суд вновь принял решение о запрете ПАО «Донецкоблгаз» начислять долги населению по газу за период с 6 мая 2015 по 4 ноября 2016 года. Речь в нем идет о ПАО «Донецкоблгаз» в лице Краматорского управления по газоснабжению и газификации. Однако, как заявил Валерий Волков, первое решение было распространено на всю область. Вероятно, в таких же рамках можно рассматривать и второе.

Отметим, что на 14 июня, по словам замначальника славянского управления по газоснабжению и газификации, они о повтором решении краматорского суда не знают. Никаких документов на этот счет от «Донецкоблгаза» не поступало.

мэр: если проблему не решить, будет коллапс

Славянский городской голова Вадим Лях, в свою очередь, заявляет, что радоваться потребителям пока рано. Поскольку решение наверняка вновь будет опротестовано, и «так может продолжаться до бесконечности», потому что «схема явно не работает».

- Эту проблему нужно решать на уровне Киева, подключать народных депутатов. Решать мы ее обязательно будем. Я понимаю, что в сентябре народ пойдет не в горгаз, коллапс наступит у меня под кабинетом, - уверен градоначальник.

Потребителям, если есть возможность продержаться без субсидии, он предлагает пока не оплачивать «спорные» долги. И обещает ближайший месяц провести под знаком решения «газового вопроса».