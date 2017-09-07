Экономные граждане рискуют потерять компенсацию

Начальник управления соцзащиты населения Елена Алехина настоятельно призвала славянцев, сэкономивших средства при отоплении жилья газом и электроэнергией, прийти в УСЗН.

- Заявления на компенсацию субсидий будут приниматься до 1 сентября. Потом граждане просто потеряют право на сэкономленные деньги. Нужно понимать, что эта сумма не перейдет на следующий сезон, - объяснила она.

Напомним, речь идет о возвращении части субсидии за бережливое использование газа и электроэнергии при отоплении жилья. При отоплении газом вернут порядка 700 грн., за сэкономленную электроэнергию - 130-140 грн.