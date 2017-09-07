Славянцам предлагают продать квартиры исполкому для сирот

Славянск впервые получил возможность купить квартиры для детей-сирот. Как уже сообщала «ТВ плюс», речь идет о покупке одной однокомнатной квартиры, двух двухкомнатных и одной 4-5-комнатной.

Предложений от жителей города по продаже жилья горсовет ждет уже около месяца. Но пока ни одной заявки не поступило. Об этом на аппаратном совещании рассказала начальник отдела по делам детей Елена Соколова.

- Предложения от населения принимаются до 9 августа. Кто имеет возможность и желание поучаствовать в этом благородном деле, присоединяйтесь, - пригласила горожан начальник отдела.