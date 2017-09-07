Для керамиков Славянска провели обучающий семинар

Встреча предпринимателей с представителями профильных служб и управлений Донецкой области состоялась 21 июля в большом зале горисполкома. Как не пытались организаторы собрания провести мероприятие в формате круглого стола и живого диалога, внешне это выглядело обычной лекцией.

Напомним, что состоявшееся мероприятие является частью неофициального соглашения, заключенного между предпринимателями-керамиками, местной и областной властью, а также ответственными органами: фискальной службой, управлением охраны труда, пенсионным фондом и т. д. Суть вопроса заключается в выводе керамического бизнеса из теневого рыночного сегмента. Нормативным тонкостям этого процесса и была посвящена прошедшая в исполкоме встреча.

Стоит отметить, что предпринимателей в зале собралось не очень много, - явно меньше общего количества мини-производств. Этот факт организаторы попросили отметить в протоколе, как свидетельство пассивности керамической отрасли Славянска в задекларированном производителями стремлении легализовать свой бизнес. Впрочем, учитывая функциональность "сарафанного радио", можно предположить, что прозвучавшая на собраниии информация разойдется намного шире пришедшей аудитории.

В целом, речь на встрече шла о применимых к ситуации процедурах легализации сотрудников, о наиболее удобных системах налогообложения и о том, на что в первую очередь обращают внимание проверяющие комиссии. В ходе заседания предприниматели также смогли прояснить для себя индивидуальные вопросы и обзавестись номерами телефонов профильных служб на случай, если консультация понадобится в будущем.