70 славянцев оформили «двойные» субсидии

В результате проверки, которую проводит Министерство социальной политики, выяснилось, что 70 семей оформили субсидию не только в Славянске, но и в других городах.

Об этом сообщила начальник УСЗН, отметив, что в конце концов «все тайное становится явным». Во избежание неприятностей, которые могут последовать в аналогичных ситуациях, Елена Алехина напоминает получателям субсидий, что о любых изменениях в составе семьи необходимо в обязательном порядке сообщать в органы соцзащиты.