Где же выход: вся покупная вода Славянска уходит под землю

Главной темой обсуждения на заседании общественного совета 10 августа стало выступление гендиректора «Славгорводоканала» Андрея Кийко. Полутора часов на это общественникам не хватило - время закончилось, вопросы остались.

Тарифы останутся прежними. До января

В текущем году тарифы на услуги водоканала повышаться не будут. Это было первое заявление, анонсированное гендиректором предприятия. По его словам, Славянск - единственный город в области, где тарифы решено пока оставить на прежнем уровне.

- Мы получили такую возможность, потому что горсовет, поддерживая предложение мэра Славянска, ежемесячно выделяет горводоканалу дотации. С начала года на 1 августа было выделено 7,340 млн. грн., - отчитался Андрей Кийко.

Реверенс в сторону городской власти не остался незамеченным и был принят негативно. Председатель общественного совета Андрей Федорченко подчеркнул, что деньги депутаты и градоначальник выделяют не из собственных средств. Все они поступают в местную казну от жителей, которые платят налоги.

В свою очередь, Андрей Кийко парировал, что водоканал - городское предприятие. И город - как собственник - должен его содержать.

- Нельзя сравнивать тарифы в разных городах. Обычно в них закладываются хоть какие-то доходы. В нашем случае о доходах речь вообще не идет. Мы не покрываем даже расходов.

При этом руководитель предприятия признался, что повышение данную проблему не решит. Поскольку в Славянске она глобальна и решаться должна на уровне государства.

Теряем всю воду, которую покупаем

В месяц город на фильтровальной станции производит 220 тыс. кубометров воды. Еще 500 тысяч «кубов» водоканал покупает у «Воды Донбасса». Вся дотация, которую предприятие получает из местного бюджета, идет на покупку воды. При этом потери, вместо заложенных в техусловия 30%, в Славянске доходят до 70%.

- Наша главная проблема: как налить воду в дырявые трубы и доставить ее потребителю. Выполнить ее мы не можем. Практически все, что мы покупаем, уходит в потери. В год они составляют 5,5 млн. кубометров. Город теряет на этом 40 млн. гривен, - говорит Андрей Кийко.

Чтобы славянцы могли лучше представить этот колоссальный объем, он проводит аналогию. Это все равно, если бы весь город заставить литровыми банками, высотой в 12 рядов. Другими словами, Славянск ушел бы под воду на два метра.

Куда девается вода, достоверно неизвестно. По версии гендиректора, она уходит под землю и подпитывает соляные озера.

- Не важно, по какому водоводу зафиксированы какие цифры. Потери - это настоящее море, и ситуация с каждым годом будет становится только хуже, - говорит Кийко.

Решить ее самостоятельно Славянску не удастся. Речь идет о миллиардах гривен на полную замену 300 км водопроводный сетей. При этом менять их следует на высококачественные трубы, способные выдержать агрессивную соленую среду.

- Я, по-моему, уже 15-й начальник водоканала. Не надо думать, что все, кто был до меня, оказывались идиотами. Просто на местном уровне проблема не имеет решения. В год мы меняем от силы 3 км трубопровода. То есть, на полную замену понадобится более 100 лет, - объясняет гендиректор.

Более того, такая замена не заложена в тариф. Поэтому предъявлять претензии бывшему руководству «Славгорводоканала», как того требовали члены общественного совета, не имеет смысла. По данному аспекту упрекнуть их не в чем. Заложить замену труб в тариф - тоже не выход. Граждане едва справляются и с нынешнем размером проплаты.

Выход Андрей Кийко видит лишь один - обращаться к руководству сраны и в международные фонды. Но предприятие не может даже составить план замены водопровода: денег на это тоже нет.

Воруют... В среднем, процентов 20

Кроме того, потери воды возникают из-за человеческого фактора. Убедиться в этом позволили водомеры, которые сейчас устанавливают на городские многоэтажки. Вычислив разницу между показаниями домашних приборов учета и тем, что показал счетчик на доме, специалисты горводоканала пришли к выводу: воруют. Объем украденного составляет около 20%. Но их нельзя вычитать из изначальных 70% потерь. 20% воды разворовываются из тех поставок, которые все же доходят до потребителя.

- Это чисто умозрительные цифры. Заставить жителей дома заплатить разницу по закону мы не сможем, - говорит Андрей Кийко.

По его словам, предприятие борется и с врезками в частном секторе. Но особыми успехами в этом направлении водоканал похвастаться не может. Когда врезки не нашли контролеры, по их следу пустили сотрудников краматорского водоканала. Но результат все равно оказался нулевым. По мнению гендиректора, «подпольные» врезки закладывались хорошими специалистами еще при строительстве домов, поэтому выявить их чрезвычайно сложно.

Кто заплатит за несуществующую канализацию

Самым актуальным личным вопросом, который, пользуясь случаем, задавали Андрею Кийко члены общественного совета, было начисление платежей за стоки в тех районах города, где отсутствует канализация. Особого понимания по этому пункту найдено не было. Гендиректор предприятия не мог понять, почему, зная о проблеме, потребители до сих пор не явились к нему на прием.

В свою очередь, народ парировал тем, что, платя налоги, они могут рассчитывать на качественное обслуживание.

- Да, в базе данных «Славгорводоканала» - бардак. Но давайте наводить порядок вместе. Есть проблема - придите ко мне. Принесли платежку с шокирующими цифрами - придите на сверку. Тогда через пару месяцев ситуация изменится к лучшему, - взывал Кийко.

По его словам, сверку теперь можно будет провести проще. Старшим в многоэтажных домах и квартальным на улицах частного сектора раздадут сведения, которыми располагает водоканал. Каждый житель сможет внести в данный документ свои правки. Потом его передадут на предприятие и внесут в базу. По такому пути, говорит Андрей Кийко, они решили пойти, когда из-за ажиотажа на сверках граждане начали падать в обмороки.