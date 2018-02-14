Государственные земли начали передавать территориальным громадам

|14 февраля 2018
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По распоряжению Кабинета министров от 31 января 2018 года в Украине начался процесс передачи территориальным громадам земель, лежащих за пределами населенных пунктов. Что это означает, и каким образом будет осуществляться, рассказали в горрайонном управлении Госгеокадастра Украины в Славянске и Славянском районе Донецкой области.
Как объяснила начальник управления Татьяна Подгорная, речь идет о сельскохозяйственных землях, лежащих за пределами населенных пунктов и имеющих статус государственной собственности. В Славянском районе, напомним, уже создано три административно-территориальные единицы - Черкасская, Николаевская и Андреевская громады. Именно им Госгеокадастр, как нынешний распорядитель земель сельхозназначения, и будет передавать участки в собственность.
Необходимо отметить, что стартовавший процесс представляет собой лишь часть процедуры полноценного вступления ОТГ в право собственности на всю землю громады. Ведь, помимо сельскохозяйственных площадей (сейчас - госсобственность), есть еще земли коммунальной собственности, которыми распоряжаются областной и районные советы, а также довольно длинный перечень участков, имеющих особый статус: лесная зона, природоохранный объект, водоем, карьер, археологическая памятка и т. д. В их отношении необходим учет требований специализированного законодательства, что ощутимо усложняет тему.
Главная сложность, по словам Татьяны Подгорной, заключается в том, что границы ОТГ еще четко не оформлены. Для этого громады должны разработать проект формирования территории, после чего документ придется согласовать по всей вертикали профильных инстанций. Поскольку стоимость такого проекта велика, а период согласования долгосрочен, практика показывает, что громады предпочитают тратить время и деньги на текущие социально-экономически вопросы, "задвигая" разработку документа «в долгий ящик».
Видя такую тенденцию, правительство решило ускорить процесс и начало передачу земель громадам по частям. В этом году, как было сказано, планируется передать им сельскохозяйственные земли за пределами населенных пунктов.
Первоочередная задача состоит в инвентаризации планируемых к передаче земель, говорит начальник Славянского горрайонного управления Госгеокадастра. По предварительным данным, в районе площадь инвентаризации составляет около 14,7 тыс. га. Вопрос финансировании этих работ сейчас решается в столичных кабинетах. После составления технической документации земельные участки зарегистрируют, присвоив им кадастровый номер. Последним шагом алгоритма должна стать регистрация юридических прав громады на участки в Министерстве юстиции. Завершить все это планируется до конца текущего года.
Как сообщила Татьяна Подгорная, в первых числах февраля при Донецком областном управлении Госгеокадастра прошло тематическое совещание, на котором руководители созданных в Славянском районе ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в данной сфере.
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• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
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По распоряжению Кабинета министров от 31 января 2018 года в Украине начался процесс передачи территориальным громадам земель, лежащих за пределами населенных пунктов. Что это означает, и каким образом будет осуществляться, рассказали в горрайонном управлении Госгеокадастра Украины в Славянске и Славянском районе Донецкой области.