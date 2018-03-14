«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Начиная с 12 марта, областное коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в очередной раз уменьшила подачу воды на город. С этого дня Славянск недополучает 15% от обычного объема, что эквивалентно примерно 3,5 тысячам кубических метров.

Причиной ограничения, как и прежде, стала задолженность «Славгорводоканала» перед ОКП. В свою очередь, руководство городского водоснабжающего предприятия утверждает, что задолженность возникла из-за несвоевременных расчетов населения. На аппаратном совещании 13 марта директор «Славгорводоканала» Андрей Кийко сообщил, что долг горожан исчисляется грандиозной суммой в 26 миллионов гривен.

По его словам, в настоящее время предприятие вынуждено перейти в аварийный режим и изменить график работы повышающих насосных станций в 9-ти и 14-этажных домах в центре города с 17-ти на 8-часовой. На время ограничений ПНС будут работать с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Тем самым снизится отбор воды из водопроводной системы, что даст возможность обеспечить водой верхние этажи пятиэтажек.

Кроме этого, из-за долга по оплате за электроэнергию «Славгородвоканал» получил уведомление от ДТЭК Донецкоблэнерго об отключении объектов предприятия от электричества с 19 марта. Андрей Кийко уточнил, что задолженность перед энергопоставщиками образовалась по причине отсутствия перечислений из госбюджета по льготам и субсидиям за февраль.

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