 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

Антон Скворцов
14 марта 2018 Просмотров: 97 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Идея единой квитанции заключается в объединении счетов за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые жителям города. Пока что это удалось сделать только с городскими коммунальными предприятиями.

В марте жители Славянска впервые получили квитанции нового образца, где напечатаны счета сразу за три коммунальные услуги: воду, обслуживание жилья и вывоз мусора. Таким образом в городе стартовало внедрение единого платежного документа.

Начальник УЖКХ Андрей Секлецов объяснил, что идея новшества заключается в том, чтобы объединить в одной платежке счета за услуги всех предприятий, которые обслуживают жилой фонд. Пока что ее удалось реализовать только с коммунальными предприятиями, которые подчиняются Славянскому городскому совету. С организациями, входящими в состав областных и государственных структур – теплосетью, энергосбытом и горгазом – на местном уровне договориться не удалось, поэтому переговоры ведутся с их вышестоящим руководством. 

По словам Андрея Секлецова, конечной целью ноу-хау является удобство жителей города, а именно минимизация количества платежек, которые им приходится извлекать из почтового ящика. В идеале, должна остаться единственная квитанция. Получится ли этого достичь, зависит от результата переговоров руководства УЖКХ с главами тепло-, газо- и электроснабжающего предприятий. 

Кроме того, предполагается, что в будущем с ее помощью можно будет оплачивать домофон и интернет. При этом начальник управления отметил, что такая система уже работает во многих городах Украины. 

Стоит отметить, что еще далеко не все жильцы многоэтажек получили квитанции нового образца. Андрей Секлецов объясняет, что процесс находится в стадии «обкатки», поэтому на данном этапе возможны определенные нестыковки. Тем не менее, квитанции получат все без исключения, уверяет он. Причем такие платежки будут разносить не только по квартирам, но и в частном секторе. Ни номера лицевых счетов абонентов, ни расчетные счета банков, обслуживающих коммунальные предприятия, при этом не меняются. 

Добавим, что на обратной стороне новых квитанций содержится информация рекламного характера. Многие жители города, особенно пожилого возраста, заподозрили в этом некий подвох. На самом деле, объяснил Андрей Секлецов, объявления появились на платежках по инициативе предприятия, которое занималось их распечаткой. По всей видимости, целью этого было естественное желание подзаработать денег. Но больше этого не повторится, утверждает начальник УЖКХ. Квитанция является платежным документом, поэтому никакой дополнительной информационной нагрузки содержаться в ней не должно.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта 2018

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

10 марта 2018

Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе

Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

9 марта 2018

Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны

Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа

С гаражами на Торской горсовет не определился

Лейкемия: причины, симптомы, диагностика

Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

«Добрая весть» хочет строить образовательный центр

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

Славянец изготавливал детское порно с пасынком в главной роли

Октябрьский суд Харькова отказался рассматривать дело Штепы

7 марта 2018

У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен

Также в разделе

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

— 14 марта 2018 —

Начиная с 12 марта, областное коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в очередной раз уменьшила подачу воды на город. С этого дня Славянск недополучает 15% от обычного объема, что эквивалентно примерно 3,5 тысячам кубических метров.

Читать далее ⇒

Отключение «Спрутом» дало первый результат

— 14 марта 2018 —

Методика отключения канализации с помощью системы «Спрут», применяемая с недавних пор «Славгорводоканалом», оказалась весьма действенной.

Читать далее ⇒

«Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»

— 7 марта 2018 —

«Славгорводоканал» приступил к практическому применению прибора «Спрут». 1 марта от канализации был отключен санузел в квартире пятиэтажки на Бульварной, 7, жители которой задолжали за воду больше 20 тысяч гривен. 

Читать далее ⇒

Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу

— 7 марта 2018 —

Принятая депутатами Славянска программа "Бюджет участия" подразумевает целый комплекс организационных мероприятий. Журналисты "ТВ плюс" поинтересовались, в какой стадии пребывает проект сейчас.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг»

В марте жители Славянска впервые получили квитанции нового образца, где напечатаны счета сразу за три коммунальные услуги: воду, обслуживание жилья и вывоз мусора. Таким образом в городе стартовало внедрение единого платежного документа.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

В Славянске создают госпитальный совет

Кронирование тополей ускорят

Все материалы рубрики ⇒

Общество

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Перелетные спицы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 марта 2018

В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта

Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

В Славянске создают госпитальный совет

Фрагменты мирового океана

На площади выступит военный оркестр

Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги

ОРВИ идут на спад

Кронирование тополей ускорят

«Роза-центр» жалуется на крематорий роддома

«Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему

В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой

«Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов

11 марта 2018

«Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу

В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу

Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»

10 марта 2018

Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе

Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!

9 марта 2018

Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны

Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа

С гаражами на Торской горсовет не определился

Лейкемия: причины, симптомы, диагностика

Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году

«Добрая весть» хочет строить образовательный центр

Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых

Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу

Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека

Славянец изготавливал детское порно с пасынком в главной роли

Октябрьский суд Харькова отказался рассматривать дело Штепы

7 марта 2018

У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top