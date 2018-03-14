Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг

|14 марта 2018
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В марте жители Славянска впервые получили квитанции нового образца, где напечатаны счета сразу за три коммунальные услуги: воду, обслуживание жилья и вывоз мусора. Таким образом в городе стартовало внедрение единого платежного документа.
Начальник УЖКХ Андрей Секлецов объяснил, что идея новшества заключается в том, чтобы объединить в одной платежке счета за услуги всех предприятий, которые обслуживают жилой фонд. Пока что ее удалось реализовать только с коммунальными предприятиями, которые подчиняются Славянскому городскому совету. С организациями, входящими в состав областных и государственных структур – теплосетью, энергосбытом и горгазом – на местном уровне договориться не удалось, поэтому переговоры ведутся с их вышестоящим руководством.
По словам Андрея Секлецова, конечной целью ноу-хау является удобство жителей города, а именно минимизация количества платежек, которые им приходится извлекать из почтового ящика. В идеале, должна остаться единственная квитанция. Получится ли этого достичь, зависит от результата переговоров руководства УЖКХ с главами тепло-, газо- и электроснабжающего предприятий.
Кроме того, предполагается, что в будущем с ее помощью можно будет оплачивать домофон и интернет. При этом начальник управления отметил, что такая система уже работает во многих городах Украины.
Стоит отметить, что еще далеко не все жильцы многоэтажек получили квитанции нового образца. Андрей Секлецов объясняет, что процесс находится в стадии «обкатки», поэтому на данном этапе возможны определенные нестыковки. Тем не менее, квитанции получат все без исключения, уверяет он. Причем такие платежки будут разносить не только по квартирам, но и в частном секторе. Ни номера лицевых счетов абонентов, ни расчетные счета банков, обслуживающих коммунальные предприятия, при этом не меняются.
Добавим, что на обратной стороне новых квитанций содержится информация рекламного характера. Многие жители города, особенно пожилого возраста, заподозрили в этом некий подвох. На самом деле, объяснил Андрей Секлецов, объявления появились на платежках по инициативе предприятия, которое занималось их распечаткой. По всей видимости, целью этого было естественное желание подзаработать денег. Но больше этого не повторится, утверждает начальник УЖКХ. Квитанция является платежным документом, поэтому никакой дополнительной информационной нагрузки содержаться в ней не должно.
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11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
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• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе
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В марте жители Славянска впервые получили квитанции нового образца, где напечатаны счета сразу за три коммунальные услуги: воду, обслуживание жилья и вывоз мусора. Таким образом в городе стартовало внедрение единого платежного документа.