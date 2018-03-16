|16 марта 2018
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Приводим расценки коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания». Разумеется, выбор организации, где будут куплено все, чтобы достойно проводить покойного в последний путь, остается за родственниками.
Оформление договора-заказа на организацию и проведение похорон - 4,36 грн.
Копание могилы ручным способом, опускание гроба, закапывание могилы, формирование надмогильного холмика и одноразовая уборка территории возле места захоронения - от 433 грн до 866 грн в зависимости от размера.
Монтаж и демонтаж надмогильного сооружения при организации подзахоронения в существующую могилу - 354,43 грн.
Захоронение и подзахоронение урны с прахом в колумбарную нишу либо в существующую могилу - 157,75 грн (летом), 198 грн (зимой).
Организация отправки гроба с телом или урны с прахом за пределы Украины - 7,69 грн/км.
Средние расценки по городу на похоронную амуницию:
Гроб - от 2,5 тыс. до 6 тыс. грн.
Крест - от 1,2 тыс.
Отпевание в церкви - от 300 грн.
Катафалк - от 400 грн.
Поминальный обед - от 100 грн/человек
В целом, скромные похороны обходятся в сумму от 5 тыс. грн и выше.
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• В Славянске создают госпитальный совет
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11 марта 2018
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Комментарии к статье «Сколько стоит умереть в Славянске»
Приводим расценки коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания». Разумеется, выбор организации, где будут куплено все, чтобы достойно проводить покойного в последний путь, остается за родственниками.