Сколько стоит умереть в Славянске

Приводим расценки коммунального предприятия «Контора похоронного обслуживания». Разумеется, выбор организации, где будут куплено все, чтобы достойно проводить покойного в последний путь, остается за родственниками.

Оформление договора-заказа на организацию и проведение похорон - 4,36 грн.

Копание могилы ручным способом, опускание гроба, закапывание могилы, формирование надмогильного холмика и одноразовая уборка территории возле места захоронения - от 433 грн до 866 грн в зависимости от размера.

Монтаж и демонтаж надмогильного сооружения при организации подзахоронения в существующую могилу - 354,43 грн.

Захоронение и подзахоронение урны с прахом в колумбарную нишу либо в существующую могилу - 157,75 грн (летом), 198 грн (зимой).

Организация отправки гроба с телом или урны с прахом за пределы Украины - 7,69 грн/км.

Средние расценки по городу на похоронную амуницию:

Гроб - от 2,5 тыс. до 6 тыс. грн.

Крест - от 1,2 тыс.

Отпевание в церкви - от 300 грн.

Катафалк - от 400 грн.

Поминальный обед - от 100 грн/человек

В целом, скромные похороны обходятся в сумму от 5 тыс. грн и выше.