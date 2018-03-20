|20 марта 2018
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Ввиду скорого окончания отопительного сезона получателям субсидий необходимо позаботиться о продлении действия государственной помощи на летний период.
Начальник УСЗН Елена Алехина напомнила, что автоматический перерасчет субсидий возможен только в том случае, если получатель не имеет двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, в случае необходимости следует пройти сверку в коммунальных предприятиях.
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20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• Самурайское качество на вашей руке
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
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Ввиду скорого окончания отопительного сезона получателям субсидий необходимо позаботиться о продлении действия государственной помощи на летний период.