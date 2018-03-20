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Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Антон Скворцов
20 марта 2018 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ввиду скорого окончания отопительного сезона получателям субсидий необходимо позаботиться о продлении действия государственной помощи на летний период.

Начальник УСЗН Елена Алехина напомнила, что автоматический перерасчет субсидий возможен только в том случае, если получатель не имеет двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, в случае необходимости следует пройти сверку в коммунальных  предприятиях.

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Комментарии к статье «Что нужно для автоматического пересчета субсидий»

Ввиду скорого окончания отопительного сезона получателям субсидий необходимо позаботиться о продлении действия государственной помощи на летний период.

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