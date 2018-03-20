Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Начальник УСЗН Елена Алехина напомнила, что автоматический перерасчет субсидий возможен только в том случае, если получатель не имеет двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, в случае необходимости следует пройти сверку в коммунальных предприятиях.