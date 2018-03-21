Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность

Несколько дней назад Кабинет министров утвердил нормативный акт, регламентирующий переход на обналичивание льгот по пассажирскому транспорту. Применимо ли это для Славянска, попытались выяснить журналисты «ТВ плюс».

Рекомендуемые нормы

Согласно принятому 14 марта постановлению, правительство предлагает монетизировать льготы на все виды транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Отметим, что транспорт, работающий в режиме такси, в данный перечень не входит. Поскольку текст постановления еще не опубликован, предметно говорить о предполагаемых новшествах еще рано, однако о некоторых нормах уже сейчас можно судить по комментариям чиновников и экспертов.

Один из спорных вопросов реформы – количество поездок, которые будут оплачиваться льготнику. По предварительным данным, сейчас речь идет о 30 поездках в месяц. Однако точное их количество предлагается определить местным органам самоуправления – исходя из локальных условий и возможностей. Такая же рекомендация касается и перечня льготников, имеющих право на бесплатный проезд. То есть местная власть может составить собственный перечень, но он должен основываться на списке, который устанавливает правительство, и может быть лишь дополнен, но ни в коем случае не сокращен. Все эти аспекты актуальны в свете того, что с 2016 года компенсацию льготных поездок государство переложило на местные бюджеты.

Механизм перечисления

Комментировать нововведение на местном уровне чиновники Славянска пока не берутся, ведь четкий механизм начисления компенсаций льготникам еще дорабатывается в министерстве социальной политики. Есть предположение, что деньги за проезд льготникам будут перечислять на карточки или выдавать на почте, как это происходит с получением пенсий. Озвучивается также вариант введения проездного электронного билета, однако для Славянска такое ноу-хау слишком затратно, поскольку предполагает оборудование транспорта специальными терминалами.

Нужно отметить, что постановление Кабмина носит во многом рекомендательный характер, и решение о монетизации льгот принимает орган местного самоуправления. Как показало общение с рядом отделов и управлений горисполкома, в Славянске, по всей видимости, торопиться с монетизацией не будут, ибо это может оказаться для местного бюджета непосильной ношей.

Местные реалии

По расчетам разработчиков программы, сумма компенсации на одного льготника при лимите в 30 поездок должна составить около 200 грн. По данным Славянского управления соцзащиты населения, на сегодняшний день в городе на такую компенсацию претендуют 33,5 тыс. льготников, не считая внутренне перемещенных лиц. Несложный подсчет показывает, что минимальная сумма для монетизации проездных льгот должна составить 6,7 млн грн в месяц.

В реальности же город на протяжении последних лет выделяет на компенсацию льготных пассажироперевозок около 8 млн грн в год, которые поступают в городское троллейбусное управление. Возмещать затраты собственникам частного пассажирского транспорта город не может, поскольку любая форма денежных взаимоотношений бюджета и частного капитала попадает в сферу действия Антимонопольного комитета и требует массы дополнительных согласований. Со своей стороны, частные перевозчики пассажиров решение Кабинета министров приветствуют, ибо оно снимает с них обязательство возить льготников в счет будущих компенсаций и обеспечивает им прямую монетизацию оказываемой услуги. Правда, чтобы урегулировать эту сферу, им, скорее всего, придется все-таки начать выдавать пассажирам проездные талоны.