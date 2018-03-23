«Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе

5 и 16 марта сотрудники предприятия отрабатывали проблемные адреса в микрорайоне Черевковка. В результате с 8 абонентами договорились об оплате либо реструктуризации задолженности на общую сумму 6,5 тыс. грн. Еще с 8, которые задолжали, в общей сложности, 30 тыс. грн, найти общий язык не удалось. Ввиду этого к ним пришлось применить крайнюю меру в виде отключения воды. Теперь, чтобы получить возможность вновь пользоваться централизованным водоснабжением, кроме суммы долга, им придется заплатить за отключение-подключение услуги. В зависимости от сложности работ, плата колеблется от 2 до 5 тысяч гривен. Причем, порой, эта сумма превышает сам долг.

Должников предварительно информируют о предстоящем отключении. Сейчас в водоканале активно внедряют новый метод оповещения – с помощью SMS-рассылки по телефонам, которые имеются в базе данных предприятия. Работники абонотдела отмечают, что в отдельных случаях подобные предупреждения оказываются более действенными, нежели привычные бумажные «письма счастья».