«Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе

|23 марта 2018
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Параллельно с отключениями канализации должникам в многоквартирных домах «Славгорводоканал» ведет работу с неплательщиками в частном секторе.
5 и 16 марта сотрудники предприятия отрабатывали проблемные адреса в микрорайоне Черевковка. В результате с 8 абонентами договорились об оплате либо реструктуризации задолженности на общую сумму 6,5 тыс. грн. Еще с 8, которые задолжали, в общей сложности, 30 тыс. грн, найти общий язык не удалось. Ввиду этого к ним пришлось применить крайнюю меру в виде отключения воды. Теперь, чтобы получить возможность вновь пользоваться централизованным водоснабжением, кроме суммы долга, им придется заплатить за отключение-подключение услуги. В зависимости от сложности работ, плата колеблется от 2 до 5 тысяч гривен. Причем, порой, эта сумма превышает сам долг.
Должников предварительно информируют о предстоящем отключении. Сейчас в водоканале активно внедряют новый метод оповещения – с помощью SMS-рассылки по телефонам, которые имеются в базе данных предприятия. Работники абонотдела отмечают, что в отдельных случаях подобные предупреждения оказываются более действенными, нежели привычные бумажные «письма счастья».
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• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
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• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
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21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
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• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
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Параллельно с отключениями канализации должникам в многоквартирных домах «Славгорводоканал» ведет работу с неплательщиками в частном секторе.