В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»

С 30 марта в Славянске стартовала долгосрочная программа «Бюджет участия Славянска», утвержденная депутатами горсовета в начале текущего года. На момент верстки номера в координационный совет уже поступила одна заявка.

Об инновационной программе «Бюджет участия» «ТВ плюс» писала неоднократно. Вкратце напомним, что она подразумевает реализацию за средства городского бюджета мини-проектов, написанных жителями города. Отличие от обычного конкурса состоит в том, что проекты стоимостью до 150 тыс. грн не требуют софинансирования, а победитель определяется по итогам общественного голосования, которое будет проходить с 18 июня по 6 июля. Официальная презентация программы состоялась 12 февраля, а информационная кампания началась с конца февраля. За минувший месяц организаторы провели ряд встреч в учреждениях образования и здравоохранения, изготовили полиграфическую продукцию и видеоролик «Стань агентом изменений в твоем городе», размещенный на официальном сайте Славянского горсовета. На этом же ресурсе, кстати, можно найти информацию и о формате подачи заявок на участие в конкурсе.

Этап сбора проектных разработок стартовал 30 марта, и первый проект уже поступил. Он предусматривает строительство современной детской площадки в р-не улицы Полярной. По словам координатора «Киевского диалога» Ольги Алтуниной, поданная заявка выполнена очень качественно, кроме технической документации, она содержит и расчет сметной стоимости. Недостаток в том, что автор не хочет «пиарить» свой проект, ссылаясь на то, что он личность непубличная. С учетом того, что победит разработка, набравшая большинство голосов, такая стратегия вряд ли сулит конкурсанту удачу.

Прием заявок будет продолжаться до 30 апреля, после чего к работе приступит специально созданный координационный совет, в состав которого вошли 5 депутатов, 5 чиновников и 7 представителей общественных организаций. Органу предстоит определить качество разработки и соответствие проекта целям программы «Бюджет участия». Она, напомним, регламентирует норму о том, что реализация проекта должна принести пользу не отдельному субъекту, а всей громаде.

Окончательный список победителей должны озвучить 13 июля. После этого отобранные проекты включат в план работы горисполкома. При этом реализовать их городское руководство должно до конца бюджетного года. Практика других городов, работающих с «Бюджетом участия», показывает, что на первых порах такая программа может давать локальные сбои. Чтобы предостеречь славянцев от возможных ошибок, были проведены несколько тренингов. Один из них состоялся 3 апреля.

Остается добавить, что на 2018 год городской совет предусмотрел для «Бюджета участия Славянска» 500 тыс. гривен, то есть победить в конкурсе смогут 3-4 мини-проекта. Какие именно – зависит от каждого совершеннолетнего славянца, а точнее - от его желания участвовать в развитии родного города.