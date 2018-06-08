Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»

На очередную сессию Славянского горсовета вынесен проект решения об организации оздоровления и отдыха детей в загородном лагере «Лесная сказка», который вопреки притязаниям обладминистрации все же остался в коммунальной собственности.

Как и прежде, основной контингент отдыхающих будет состоять из детей льготных категорий и детей работников бюджетной сферы с низкооплачиваемой работой.

По данным отдела образования, в этом году содержание одного ребенка обойдется в 3075 гривен. Родительская плата составит 923 грн - меньше трети этой суммы. Остальная часть будет покрываться за счет местного бюджета

Стоимость отдыха-2018 на 44 гривни ниже прошлогодней, что объясняется меньшей продолжительностью смены: если в прошлом году она длилась 21 день, то в этом – 14, то есть на неделю короче.

Правда, в этом году лагерь будет работать не в две смены, а в три, и наполняемость каждой составит 100 человек. По предварительным подсчетам, оздоровление детей обойдется местному бюджету в 922,5 тысячи гривен.