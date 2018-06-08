«Укрпошта» запрошує

|17 мая 2018
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Сплатити комунальні послуги, здійснити оплату мобільного зв’язку, кабельного телебачення чи інтернету запрошує до своїх відділень ПАТ «Укрпошта».
Всі види платежів, включаючи платежі до бюджету (збори, штрафи), страхові та кредитні внески, оплату за навчання чи дитячий садок приймають відділення зв’язку, з комісією від 4,50 грн.
Укрпошта надає можливість надійно, вигідно та зручно здійснити будь-які, необхідні Вам, платежі.
8 июня 2018
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4 июня 2018
— 8 июня 2018 —
«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов. Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.
— 8 июня 2018 —
Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.
— 8 июня 2018 —
В ночь с 30 на 31 мая жители Славкурорта и Карповки остались без электричества из-за долгов "Укрпрофздравницы" перед областной энергоснабжающей компанией. Возмущенные граждане пришли в местное представительство ДТЭК, чтобы потребовать разъяснений.
— 6 июня 2018 —
В связи с изменением правил назначения субсидий начальник УСЗН Елена Алехина (на фото) напомнила, кому необходимо заново подавать заявление и декларацию.
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8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
• Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт
7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Сплатити комунальні послуги, здійснити оплату мобільного зв’язку, кабельного телебачення чи інтернету запрошує до своїх відділень ПАТ «Укрпошта».