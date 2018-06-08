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Фотофакт

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«Укрпошта» запрошує
17 мая 2018 Просмотров: 366 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сплатити комунальні послуги, здійснити оплату мобільного зв’язку, кабельного телебачення чи інтернету запрошує до своїх відділень ПАТ «Укрпошта».

Всі види платежів, включаючи платежі до бюджету (збори, штрафи), страхові та кредитні внески, оплату за навчання чи дитячий садок приймають відділення зв’язку, з комісією від 4,50 грн.

Укрпошта надає можливість надійно, вигідно та зручно здійснити будь-які, необхідні Вам, платежі.

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Сплатити комунальні послуги, здійснити оплату мобільного зв’язку, кабельного телебачення чи інтернету запрошує до своїх відділень ПАТ «Укрпошта».

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Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

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7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

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Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

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