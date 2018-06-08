«Славгорводоканал» просит не забывать о поверке счетчиков

Администрация КП «Славгорводоканал» напоминает жителям города о необходимости периодической поверки приборов учета. В случае, если поверка не была выполнена вовремя, оплата начисляется по норме и, как правило, становится существенно выше.

Начиная с мая, на норму будут переведены все абоненты, у которых срок поверки истек.

Дату прохождения очередного испытания счетчика на предмет правильности работы узнать несложно: водоканал печатает их в каждой квитанции, которые разносят абонентам. Кроме того, она указана в паспорте счетчика.

Согласно правилам, действующим с декабря 2016 года, поверку прибора учета необходимо проходить каждые четыре года. На нее дается месяц. То есть, если срок очередной поверки заканчивается, к примеру, 30 мая, то процедуру необходимо пройти до 30 июня. Несмотря на то, что прибор учета будет демонтирован, оплату за этот период начислят не по норме, а по средним показаниям за три предыдущих месяца.

По всем вопросам, связанным с поверкой, обращайтесь по телефону (050) 304-84-43.