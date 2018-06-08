Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Это касается семей, арендующих жилплощадь, семей, которым в прошлом году субсидию назначала специальная комиссия (где люди могут быть не прописаны, но фактически проживают, или наоборот). Кроме того, в управление следует обратиться семьям, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги (долг необходимо либо погасить, либо заключить договор о реструктуризации). Наконец, повторно подавать документы придется лицам, в квартире которых проживают незарегистрированные члены семьи.