|6 июня 2018
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В связи с изменением правил назначения субсидий начальник УСЗН Елена Алехина (на фото) напомнила, кому необходимо заново подавать заявление и декларацию.
Это касается семей, арендующих жилплощадь, семей, которым в прошлом году субсидию назначала специальная комиссия (где люди могут быть не прописаны, но фактически проживают, или наоборот). Кроме того, в управление следует обратиться семьям, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги (долг необходимо либо погасить, либо заключить договор о реструктуризации). Наконец, повторно подавать документы придется лицам, в квартире которых проживают незарегистрированные члены семьи.
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• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
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• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
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• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Комментарии к статье «Кому нужно заново сдавать документы на субсидию»
В связи с изменением правил назначения субсидий начальник УСЗН Елена Алехина (на фото) напомнила, кому необходимо заново подавать заявление и декларацию.