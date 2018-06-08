Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

|8 июня 2018
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«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов. Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.
Последний раз «квартплата» в городе поднималась в 2009 году. И теперь местные власти пришли к решению увеличить тариф сразу на 217%. Информация об этом появилась в славянских СМИ и на сайте горсовета, на 31 мая были назначены общественные слушания. Однако в их сценарии что-то явно пошло не так.
«Если мы не будем бороться, завтра проснемся в квартирах, за которые просто не сможем платить», «мы живем в многоэтажках с залитыми водой подвалами, с чердаками, где годами не ступала нога коммунальника, с покрытыми грибком стенами», - говорили со сцены горожане.
Люди отдают себе отчет в том, что за годы, прошедшие с повышения «квартплаты», все существенно подорожало. Однако не верят в то, что увеличение тарифов изменит ситуацию.
- Даже если тарифы увеличить в 5, в 10 раз - ничего не изменится. Никто ничего не делал, чтобы навести порядок все эти годы. И не будет делать после повышения, - говорили выступающие.
Интересно, что эксперты-общественники, работающие в сфере ЖКХ, уверены, что есть менее шоковые методы поддержания стабильной ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Резерв можно найти, если сократить количество администрации в жэках, или жэкам взимать деньги с теплосети, за то, что обслуживают внутридомовые сети. Такие прецеденты по стране имеются - к сожалению, не в Славянске.
Митинг оказался очень эмоциональным, впрочем, как и дальнейшие слушания. На нем была принята резолюция к руководству города. В этом документе люди требовали введения моратория на повышение тарифов на обслуживание жилья. Мораторий должен действовать до тех пор, пока компетентная комиссия, в которую войдут эксперты, местные депутаты и общественные активисты, не проверит экономическую обоснованность повышения. После этого общественные слушания должны пройти не в исполкоме, а по месту жительства людей, на территории обслуживания каждого жэка. И лишь потом, на основании этих слушаний власти могут выносить свое решение.
Вооружившись резолюцией, участники митинга отправились в исполком, где состоялся «круглый стол» по вопросу повышения тарифов. Кроме них, в большом зале собрались сотрудники жэков - от руководителей до рядовых работников. Последние расценивали повышение тарифов как возможность увеличения собственной зарплаты. Поэтому диалог получился достаточно острым. Из руководства города присутствовали мэр Вадим Лях, его профильный заместитель Андрей Секлецов и и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба.
Городской голова рассказал присутствующим, что неповышение тарифов приведет к коммунальному коллапсу, например, к остановке лифтов.
- В ныне действующий тариф заложена электроэнергия по 16 копеек и минимальная зарплата по 500 грн. Если спустить все на тормозах, лифты остановятся, и пенсионеры не смогут попасть в свои дома. Тогда на площади соберутся не сотни, а тысячи человек. Мне, как мэру, идущему на выборы, трудно принимать непопулярное решение, но другого выхода нет, - сказал Вадим Лях.
Он объяснил собравшимся, что ранее горсовет дотировал жэки из местной казны. Однако с 2018 года такой возможности у городской власти больше нет. Теперь выделение средств для коммунальных предприятий может идти только через Антимонопольный комитет. Во-первых, процедура занимает много времени, а во-вторых, далеко не всегда ответ оказывается положительным.
- Если мы не поднимем тарифы, за счет чего будут существовать многоэтажные дома? Я готов все их отдать ОСМД, - сказал мэр и попросил славянцев не поддаваться на провокации и манипуляции.
После свой речи Вадим Лях сразу покинул зал под крики «ганьба», и дальнейшая дискуссия шла без него. Андрей Секлецов выполнял роль безмолвного статиста, Ольга Заруба пыталась быть модератором сложной встречи.
Выступали преимущественно руководители жэков, их работники, жильцы многоэтажек и активисты. Коммунальники предлагали не выходить на работу, чтобы граждане попробовали жить без жэков. Народ определял ситуацию словом «Достало».
- Вы думаете у вас увеличится зарплата, когда поднимут тарифы? Да мы просто перестанем платить. Если мне придется выбирать между «накормить детей» или «оплатить услуги жэка», поверьте, мои дети голодными сидеть не будут, - сообщил один из жителей города, отец четверых детей.
Прения могли продолжаться бесконечно, но, поскольку они «двигались по кругу», перешли к голосованию. Судя по репликам чиновников, в зал должно было попасть гораздо больше работников коммунальной сферы. И тогда подготовленная «массовка» дала бы нужный властям результат. В итоге же участники митинга нарушили картину. За повышение тарифов проголосовали 143 человека, против - 175. Даже такой подсчет активисты назвали некорректным. По их мнению, «за» было не более 60 голосов. Но в любом случае, голосование показало, что не занятые в сфере ЖКХ славянцы не поддерживают непопулярное решение. Учтет ли власть мнение народа, покажет ближайшее будущее.
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«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов. Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.