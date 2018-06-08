 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Праздник удался

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Светлана Вьюниченко
8 июня 2018 Просмотров: 230 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов.  Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.

Митинг на площади

Последний раз «квартплата» в городе поднималась в 2009 году. И теперь местные власти пришли к решению увеличить тариф сразу на 217%. Информация об этом появилась в славянских СМИ и на сайте горсовета, на 31 мая были назначены общественные слушания. Однако в их сценарии что-то явно пошло не так.  

«Если мы не будем бороться, завтра проснемся в квартирах, за которые просто не сможем платить», «мы живем в многоэтажках с залитыми водой подвалами, с чердаками, где годами не ступала нога коммунальника, с покрытыми грибком стенами», - говорили со сцены горожане. 

Люди отдают себе отчет в том, что за годы, прошедшие с повышения «квартплаты», все существенно подорожало. Однако не верят в то, что увеличение тарифов изменит ситуацию.  

- Даже если тарифы увеличить в 5, в 10 раз - ничего не изменится. Никто ничего не делал, чтобы навести порядок все эти годы. И не будет делать после повышения, - говорили выступающие. 

Интересно, что эксперты-общественники, работающие в сфере ЖКХ, уверены, что есть менее шоковые методы поддержания стабильной ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Резерв можно найти, если сократить количество администрации в жэках, или жэкам взимать деньги с теплосети, за то, что обслуживают внутридомовые сети. Такие прецеденты по стране имеются - к сожалению, не в Славянске. 

Резолюция о моратории

Митинг оказался очень эмоциональным, впрочем, как и дальнейшие слушания. На нем была принята резолюция к руководству города. В этом документе люди требовали введения моратория на повышение тарифов на обслуживание жилья. Мораторий должен действовать до тех пор, пока компетентная комиссия, в которую войдут эксперты, местные депутаты и общественные активисты, не проверит экономическую обоснованность повышения. После этого общественные слушания должны пройти не в исполкоме, а по месту жительства людей, на территории обслуживания каждого жэка. И лишь потом, на основании этих слушаний власти могут выносить свое решение.

Вооружившись резолюцией, участники митинга отправились в исполком, где состоялся «круглый стол» по вопросу повышения тарифов. Кроме них, в большом зале собрались сотрудники жэков - от руководителей до рядовых работников. Последние расценивали повышение тарифов как возможность увеличения собственной зарплаты. Поэтому диалог получился достаточно острым. Из руководства города присутствовали мэр Вадим Лях, его профильный заместитель Андрей Секлецов и и. о. начальника УЖКХ Ольга Заруба. 

Общественные слушания

Городской голова рассказал присутствующим, что неповышение тарифов приведет к коммунальному коллапсу, например, к остановке лифтов.

- В ныне действующий тариф заложена электроэнергия по 16 копеек и минимальная зарплата по 500 грн. Если спустить все на тормозах, лифты остановятся, и пенсионеры не смогут попасть в свои дома. Тогда на площади соберутся не сотни, а тысячи человек. Мне, как мэру, идущему на выборы, трудно принимать непопулярное решение, но другого выхода нет, - сказал Вадим Лях.  

Он объяснил собравшимся, что ранее горсовет дотировал жэки из местной казны. Однако с 2018 года такой возможности у городской власти больше нет. Теперь выделение средств для коммунальных предприятий может идти только через Антимонопольный комитет. Во-первых, процедура занимает много времени, а во-вторых, далеко не всегда ответ оказывается положительным. 

- Если мы не поднимем тарифы, за счет чего будут существовать многоэтажные дома? Я готов все их отдать ОСМД, - сказал мэр и попросил славянцев не поддаваться на провокации и манипуляции. 

После свой речи Вадим Лях сразу покинул зал под крики «ганьба», и дальнейшая дискуссия шла без него. Андрей Секлецов выполнял роль безмолвного статиста, Ольга Заруба пыталась быть модератором сложной встречи.  

Выступали преимущественно руководители жэков, их работники, жильцы многоэтажек и активисты. Коммунальники предлагали не выходить на работу, чтобы граждане попробовали жить без жэков. Народ определял ситуацию словом «Достало». 

- Вы думаете у вас увеличится зарплата, когда поднимут тарифы? Да мы просто перестанем платить. Если мне придется выбирать между «накормить детей» или «оплатить услуги жэка», поверьте, мои дети голодными сидеть не будут, - сообщил один из жителей города, отец четверых детей. 

Прения могли продолжаться бесконечно, но, поскольку они «двигались по кругу», перешли к голосованию. Судя по репликам чиновников, в зал должно было попасть гораздо больше работников коммунальной сферы. И тогда подготовленная  «массовка» дала бы нужный властям результат. В итоге же участники митинга нарушили картину. За повышение тарифов проголосовали 143 человека, против - 175. Даже такой подсчет активисты назвали некорректным. По их мнению, «за» было не более 60 голосов. Но в любом случае, голосование показало, что не занятые в сфере ЖКХ славянцы не поддерживают непопулярное решение. Учтет ли власть мнение народа, покажет ближайшее будущее.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

Также в разделе

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

— 8 июня 2018 —

Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.

Читать далее ⇒

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

— 8 июня 2018 —

В ночь с 30 на 31 мая жители Славкурорта и Карповки остались без электричества из-за долгов "Укрпрофздравницы" перед областной энергоснабжающей компанией. Возмущенные граждане пришли в местное представительство ДТЭК, чтобы потребовать разъяснений.

Читать далее ⇒

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

— 6 июня 2018 —

В связи с изменением правил назначения субсидий начальник УСЗН Елена Алехина (на фото) напомнила, кому необходимо заново подавать заявление и декларацию.

Читать далее ⇒

Почему славянцам перестали приходить единые квитанции

— 31 мая 2018 —

Попытка внедрения в Славянске единой квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, предпринятая управлением ЖКХ в начале года, пока не увенчалась успехом. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»»

«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов.  Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Трубки мира

Плоди и размножай

Как провожают пароходы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top