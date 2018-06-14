Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране

Руководство города любит повторять, что «в Славянске уже давно не самая дорогая вода», подразумевая, что где-то люди платят за эту услугу еще больше.

Следует отметить, что в данном случае местные чиновники действительно говорят правду. Больше, чем в Славянске, за водоснабжение платят в Павлограде (Днепропетровская область), где действует тариф 17,64 грн за куб, в Лисичанске (Луганская область), где куб воды стоит 15,33 грн, в Умани (Черкасская область), где тариф составляет 14,06 грн/м3 и в Бердянске (Запорожская область). Там стоимость услуги составляет 12,9 грн/м3. Славянск с тарифом 12,5 грн/м3 - на пятом месте. Такие данные обнародованы на сайте НКРЭКУ. Напомним, что именн о здесь утверждают тарифы для всех 50 компаний Украины, занимающихся водоснабжением и водоотведением.

Необходимо учитывать, что во всех городах, обогнавших Славянск в тарифном марафоне, стоимость услуги повысилась совсем недавно. Повышения были утверждены НКРЭКУ в период с декабря 2017 по март 2018 годов. Таким образом, если стоимость услуги водоснабжения в Славянске будет еще раз увеличена, он опять рискует занять высшую ступень пьедестала. Хотя вряд ли жителей порадует это достижение.

Отметим, что «Киевводоканал» со своими 6,32 грн/м3 занимает 34 позицию по дороговизне тарифов на воду. Меньше всего - 2,8 грн за куб - платят жители Кривого Рога.

По водоотведению самые высокие расценки в тех населенных пунктах Запорожской области, которые имеют несчастье пользоваться услугами тамошнего «Облводоканала». Здесь этот тариф обходится потребителям в 17,16 грн/м3. В самом же областном центре, где имеется городской водоканал, расценки составляют 4,41 грн за куб стоков. Славянск с тарифом 7,07 грн/м3 - на 14 месте, Киев с тарифом 5,77 грн/м3 - на 29-м. Самые низкие расценки в Ровно. За водоотведение жители этого города платят 1,24 грн/м3.

Добавим, что все расценки на сайте регулятора указаны без учета НДС. Например, тариф для Славянска без НДС на водоснабжение и водоотведение составляет 19,57 грн. Тогда как с НДС горожане платят 24,17 грн.