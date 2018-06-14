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Зеленые помехи

100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь

Павел Коротенко
14 июня 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вместо 1 тысячи гривен, дожившие до 100 лет славянцы будут получать по 5 тыс. грн. Такое предложение прозвучало на заседании исполнительного комитета, состоявшемся 13 июня.

Согласовывая проекты решений, разрабатываемых к следующей плановой сессии, члены исполкома заслушали представителя УСЗН Валентину Отченаш, которая внесла на рассмотрение проект о выплате достигшим 100-летнего возраста горожанам единоразовой материальной помощи из средств городского бюджета. Из ответа на уточняющие вопросы участников заседания выяснилось, что в настоящее время размер такой выплаты в Славянске составляет 1 тыс. грн. 

Исходя из того, что за последние годы инфляционные процессы ощутимо снизили покупательную способность отечественной валюты, исполком предложил увеличить размер материальной помощи в 5 раз, то есть до 5 тыс. грн. Инициативу одобрили единогласно, а городскому управлению соцзащиты поручили разработать новую редакцию проекта - с внесением соответствующих изменений в городскую целевую программу. Следующая сессия Славянского городского совета запланирована, напомним, на 27 июня.

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Комментарии к статье «100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь»

Вместо 1 тысячи гривен, дожившие до 100 лет славянцы будут получать по 5 тыс. грн. Такое предложение прозвучало на заседании исполнительного комитета, состоявшемся 13 июня.

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