|14 июня 2018
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Вместо 1 тысячи гривен, дожившие до 100 лет славянцы будут получать по 5 тыс. грн. Такое предложение прозвучало на заседании исполнительного комитета, состоявшемся 13 июня.
Согласовывая проекты решений, разрабатываемых к следующей плановой сессии, члены исполкома заслушали представителя УСЗН Валентину Отченаш, которая внесла на рассмотрение проект о выплате достигшим 100-летнего возраста горожанам единоразовой материальной помощи из средств городского бюджета. Из ответа на уточняющие вопросы участников заседания выяснилось, что в настоящее время размер такой выплаты в Славянске составляет 1 тыс. грн.
Исходя из того, что за последние годы инфляционные процессы ощутимо снизили покупательную способность отечественной валюты, исполком предложил увеличить размер материальной помощи в 5 раз, то есть до 5 тыс. грн. Инициативу одобрили единогласно, а городскому управлению соцзащиты поручили разработать новую редакцию проекта - с внесением соответствующих изменений в городскую целевую программу. Следующая сессия Славянского городского совета запланирована, напомним, на 27 июня.
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• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
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• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
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Комментарии к статье «100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь»
Вместо 1 тысячи гривен, дожившие до 100 лет славянцы будут получать по 5 тыс. грн. Такое предложение прозвучало на заседании исполнительного комитета, состоявшемся 13 июня.