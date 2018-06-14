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Фотофакт

Зеленые помехи

Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

Светлана Вьюниченко
14 июня 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области начали выплачивать деньги людям, освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018-го. Порядок выплат утвержден постановлением Кабмина №38 от 31.01.2018 г. Каждый из них получит от государства помощь в размере 100 тыс. грн.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, задержка между утверждением постановления и стартом выплат связана с тем, что правительство ожидало результатов специальной проверки, которую прошли все граждане, освобожденные из плена. На сегодняшний день деньги выплачивают только в двух областях: Донецкой и Львовской. На остальной территории страны это процесс запустится в течение июня.  

Как объяснили в Славянском УСЗН, для получения этой помощи в срок, не превышающий 6 месяцев с момента освобождения, необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту регистрации или фактического проживания с заявлением. В нем следует указать реквизиты и счет в банке, куда будут перечислены деньги. Кроме заявления, нужно будет предоставить копию и оригинал паспорта, а также идентификационного кода. 

Если освобожденный из плена не может обратиться в УСЗН лично по состоянию здоровья, по причине пребывания на лечении за границей или прохождения воинской службы, подать заявление имеет право его представитель. Однако в таком случае понадобится нотариально заверенная доверенность. 

В течение 10 дней с момента подачи документов орган соцзащиты принимает решение о выплате помощи. Если какого-либо документа не хватает, УСЗН может принять решение о выплате средств при условии, что недостающий документ будет предоставлен в течение месяца с дня подачи заявления. 

В Славянском УСЗН объясняют, что помощь перечислят на банковский счет освобожденного из плена в течение двух рабочих дней после того, как деньги поступят в орган соцзащиты. 

За более подробной информацией можно обратиться в отдел по вопросам обслуживания льготных категорий населения УСЗН в г. Славянске: ул. Генерала Батюка, 40, к. №9, тел. 62-29-17.

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Комментарии к статье «Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн»

В Донецкой области начали выплачивать деньги людям, освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018-го. Порядок выплат утвержден постановлением Кабмина №38 от 31.01.2018 г. Каждый из них получит от государства помощь в размере 100 тыс. грн.

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