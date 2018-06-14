Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн

|14 июня 2018
|Просмотров: 69
|
В Донецкой области начали выплачивать деньги людям, освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018-го. Порядок выплат утвержден постановлением Кабмина №38 от 31.01.2018 г. Каждый из них получит от государства помощь в размере 100 тыс. грн.
По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, задержка между утверждением постановления и стартом выплат связана с тем, что правительство ожидало результатов специальной проверки, которую прошли все граждане, освобожденные из плена. На сегодняшний день деньги выплачивают только в двух областях: Донецкой и Львовской. На остальной территории страны это процесс запустится в течение июня.
Как объяснили в Славянском УСЗН, для получения этой помощи в срок, не превышающий 6 месяцев с момента освобождения, необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту регистрации или фактического проживания с заявлением. В нем следует указать реквизиты и счет в банке, куда будут перечислены деньги. Кроме заявления, нужно будет предоставить копию и оригинал паспорта, а также идентификационного кода.
Если освобожденный из плена не может обратиться в УСЗН лично по состоянию здоровья, по причине пребывания на лечении за границей или прохождения воинской службы, подать заявление имеет право его представитель. Однако в таком случае понадобится нотариально заверенная доверенность.
В течение 10 дней с момента подачи документов орган соцзащиты принимает решение о выплате помощи. Если какого-либо документа не хватает, УСЗН может принять решение о выплате средств при условии, что недостающий документ будет предоставлен в течение месяца с дня подачи заявления.
В Славянском УСЗН объясняют, что помощь перечислят на банковский счет освобожденного из плена в течение двух рабочих дней после того, как деньги поступят в орган соцзащиты.
За более подробной информацией можно обратиться в отдел по вопросам обслуживания льготных категорий населения УСЗН в г. Славянске: ул. Генерала Батюка, 40, к. №9, тел. 62-29-17.
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
— 14 июня 2018 —
Вместо 1 тысячи гривен, дожившие до 100 лет славянцы будут получать по 5 тыс. грн. Такое предложение прозвучало на заседании исполнительного комитета, состоявшемся 13 июня.
— 14 июня 2018 —
Руководство города любит повторять, что «в Славянске уже давно не самая дорогая вода», подразумевая, что где-то люди платят за эту услугу еще больше.
— 8 июня 2018 —
«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов. Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.
— 8 июня 2018 —
Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн»
В Донецкой области начали выплачивать деньги людям, освобожденным из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018-го. Порядок выплат утвержден постановлением Кабмина №38 от 31.01.2018 г. Каждый из них получит от государства помощь в размере 100 тыс. грн.