Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления

|15 июня 2018
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На внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшейся 13 июня, депутатский корпус утвердил документ, который позволит городу участвовать в областной программе по компенсации путевок в детские лагеря Донецкой области.
Как объяснил начальник отдела по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Александр Мищенко, инициированная областным департаментом программа стартовала еще в прошлом году, однако полноценно поучаствовать в ней город не смог, так как отсутствовал механизм использования средств. Сейчас эта юридическая брешь заполнена – область разработала Порядок использования средств в рамках предлагаемого проекта, Славянск продублировал документ на местном уровне. Чтобы утвердить его и успеть к областному софинансированию, пришлось созывать внеочередную сессию.
Суть программы заключается в следующем: обладминистрация выделяет деньги для частичной компенсации стоимости оздоровительных путевок, а город должен выделить такую же сумму. В первоначальной редакции речь шла о 340 тыс. грн с обоих сторон (всего 680 тысяч), однако 12 июня в городской отдел семьи, молодежи, физкультуры и спорта пришла телефонограмма с сообщением, что на реализацию программы область дополнительно выделяет еще 2 млн, которые разделят между всеми городами, в связи с чем местным органам самоуправления также предлагается увеличить целевые назначения.
Отметим, что на сегодняшний день в городской программе социально-экономического развития 2018 года на софинансирование данной программы заложена «хотелка» в 400 тыс. грн, хотя по факту в бюджете пока имеется всего 240 тыс. Таким образом изначально речь шла о выделении депутатами 100 тыс. грн, необходимых, чтобы сбалансировать финансовое участие области.
При обсуждении темы на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета поступило предложение увеличить долю участия Славянска на 250 тыс. грн, - при условии, что область также гарантирует добавить средств. Пришедшая вечером того же дня телефонограмма развеяла депутатские сомнения, и уже на сессии депкорпус такую идею поддержал. На плановую сессию в конце июня Александру Мищенко поручили подготовить соответствующий проект решения.
Пока же депутаты утвердили Порядок, на основании которого эти деньги можно будет использовать по целевому назначению.
Обсуждался на внеочередном пленарном заседании и вопрос источника средств для участия в областной программе. Поскольку до подведения итогов финансового полугодия говорить о свободных средствах в конкретных цифрах нельзя, поступило предложение перераспределить на озвученные цели деньги, заложенные в отделе семьи, молодежи, физкультуры и спорта на осенне-зимние коммунальные услуги ведомственных учреждений (ДЮСШ, Центр «Спорт для всех» и пр.) - с тем, чтобы произвести обратное перераспределение, когда деньги в бюджете все же появятся. По оценке Александра Мищенко, речь идет о 160-180 тыс. грн.
В то же время начальник профильного отдела рассказал, что информация о появившейся возможности сэкономить на путевках достаточно быстро распространилась среди родителей и привела к большому потоку обращений. Стоит подчеркнуть, что описываемая программа не связана с аналогичным документом по оздоровлению детей льготных категорий.
Проект распространяется абсолютно на всех детей, которым раньше родители покупали путевки за полную стоимость. Теперь у них появилась возможность заплатить на 3,7 тыс. грн меньше – именно такую сумму компенсирует бюджет. Как указывается в пояснительной записке, делается это для поддержки и развития структуры детского оздоровления Донецкой области.
Ажиотаж среди родителей привел к тому, что уже к концу мая Славянский отдел семьи, молодежи, физкультуры и спорта полностью исчерпал предусмотренные 680 тыс. грн, оформив в рамках программы 182 путевки. Спрос это не удовлетворило, и возмущенные отказами родители начали жаловаться в облгосадминистрацию, что, вполне возможно, и катализировало активизацию темы на депутатском уровне.
Предвидя, что публикация о решении, принятом 13 июня депутатами Славянского горсовета, может быть воспринята родителями как приглашение обращаться за компенсацией, Александр Мищенко сообщил, что «живые» средства появятся только после следующей сессии. О дате начала второй очереди оформления путевок начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта обещает объявить дополнительно.
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На внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшейся 13 июня, депутатский корпус утвердил документ, который позволит городу участвовать в областной программе по компенсации путевок в детские лагеря Донецкой области.