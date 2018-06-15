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Фотофакт

Зеленые помехи

Монетизация субсидий: процесс пошел

Антон Скворцов
15 июня 2018 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жители частного сектора, которым в течение осенне-зимнего периода удалось сэкономить газ на отоплении, получили приглашения в УСЗН. 

Для возврата неиспользованной части субсидии в виде денежных средств им необходимо написать заявление. 

Начальник управления соцзащиты Елена Алехина обратила внимание, что в заявлении необходимо указать номер банковского счета, поскольку средства будут перечисляться только в безналичном виде. Передача денег через почтовые отделения не предусмотрена, уточнила она. 

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Комментарии к статье «Монетизация субсидий: процесс пошел »

Жители частного сектора, которым в течение осенне-зимнего периода удалось сэкономить газ на отоплении, получили приглашения в УСЗН. 

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