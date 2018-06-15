|15 июня 2018
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Жители частного сектора, которым в течение осенне-зимнего периода удалось сэкономить газ на отоплении, получили приглашения в УСЗН.
Для возврата неиспользованной части субсидии в виде денежных средств им необходимо написать заявление.
Начальник управления соцзащиты Елена Алехина обратила внимание, что в заявлении необходимо указать номер банковского счета, поскольку средства будут перечисляться только в безналичном виде. Передача денег через почтовые отделения не предусмотрена, уточнила она.
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Приветствую, гость! Вход
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• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
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Жители частного сектора, которым в течение осенне-зимнего периода удалось сэкономить газ на отоплении, получили приглашения в УСЗН.