Монетизация субсидий: процесс пошел

Жители частного сектора, которым в течение осенне-зимнего периода удалось сэкономить газ на отоплении, получили приглашения в УСЗН.

Для возврата неиспользованной части субсидии в виде денежных средств им необходимо написать заявление.

Начальник управления соцзащиты Елена Алехина обратила внимание, что в заявлении необходимо указать номер банковского счета, поскольку средства будут перечисляться только в безналичном виде. Передача денег через почтовые отделения не предусмотрена, уточнила она.