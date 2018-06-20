Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

|20 июня 2018
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Хлебобулочные изделия на ЧАО «Хлеб» вырабатываются по классической технологии, что обеспечивает продукции высокие вкусовые свойства.
Завод не применяет улучшителей, обогатителей, добавок и ферментов. Это необходимо там, где имеет место использование муки с низкими или нестабильными хлебопекарными свойствами. Предприятие придерживается основного принципа: самый лучший улучшитель – это хорошая мука. Поэтому мука, которая поступает на предприятие ,тщательно проверяется, и только затем идет в производство. Мука поступает только второй группы, соответствующая ГОСТу.
С наступлением жаркого периода возможны случаи заболевания пшеничного хлеба картофельной болезнью. Для предотвращения заболевания хлеба на предприятии добавляются концентрированные молочнокислые закваски. Полки, лотки, стеллажи, контейнеры для хранения хлеба по мере освобождения, для профилактики ежедневно очищаются от остатков муки и крошек, а затем протираются 3%-ным раствором уксуса.
Срок хранения хлеба 24 часа, согласно ГОСТ 27842-88 от 01.01.90 г. В торговой сети должны соблюдаться сроки реализации хлеба и хлебобулочных изделий, которые указаны в накладных. Если сроки нарушены, ЧАО «Хлеб» не несет ответственности за некачественную продукцию.
В торговле во избежание заболевания хлеба картофельной болезнью хлеб необходимо хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Не допускать хранения хлеба «навалом».
Необходимо строго соблюдать сроки хранения и потребления хлеба. С учетом того, что срок реализации хлеба пшеничного 24 часа, то заказывать его нужно с учетом суточной потребности. Покупателям рекомендуется в жаркое время не делать запасов хлеба пшеничного более, чем на день и не хранить его в полиэтиленовых пакетах.
Администрация ЧАО «ХЛЕБ»
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15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
• Монетизация субсидий: процесс пошел
• Почтовое отделение на курорте продолжит работу
• Гаражную тему в Славянске пока «поставили на паузу»
• Славянск готов софинансировать областную программу детского оздоровления
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
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Комментарии к статье «Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни»
Хлебобулочные изделия на ЧАО «Хлеб» вырабатываются по классической технологии, что обеспечивает продукции высокие вкусовые свойства.