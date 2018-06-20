Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни

Завод не применяет улучшителей, обогатителей, добавок и ферментов. Это необходимо там, где имеет место использование муки с низкими или нестабильными хлебопекарными свойствами. Предприятие придерживается основного принципа: самый лучший улучшитель – это хорошая мука. Поэтому мука, которая поступает на предприятие ,тщательно проверяется, и только затем идет в производство. Мука поступает только второй группы, соответствующая ГОСТу.

С наступлением жаркого периода возможны случаи заболевания пшеничного хлеба картофельной болезнью. Для предотвращения заболевания хлеба на предприятии добавляются концентрированные молочнокислые закваски. Полки, лотки, стеллажи, контейнеры для хранения хлеба по мере освобождения, для профилактики ежедневно очищаются от остатков муки и крошек, а затем протираются 3%-ным раствором уксуса.

Срок хранения хлеба 24 часа, согласно ГОСТ 27842-88 от 01.01.90 г. В торговой сети должны соблюдаться сроки реализации хлеба и хлебобулочных изделий, которые указаны в накладных. Если сроки нарушены, ЧАО «Хлеб» не несет ответственности за некачественную продукцию.

В торговле во избежание заболевания хлеба картофельной болезнью хлеб необходимо хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Не допускать хранения хлеба «навалом».

Необходимо строго соблюдать сроки хранения и потребления хлеба. С учетом того, что срок реализации хлеба пшеничного 24 часа, то заказывать его нужно с учетом суточной потребности. Покупателям рекомендуется в жаркое время не делать запасов хлеба пшеничного более, чем на день и не хранить его в полиэтиленовых пакетах.

Администрация ЧАО «ХЛЕБ»