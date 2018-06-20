Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше

Долгожителям, которые достигли 100-летнего возраста, из местного бюджета будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 5000 гривен. До этого ее размер составлял 1000 грн.

Соответствующее решение было одобрено исполнительным комитетом на заседании, которое состоялось 20 июня. При этом были приняты во внимание предложения, которые прозвучали на заседании, состоявшемся неделей раньше.

Как сообщила первый заместитель управления соцзащиты населения Ольга Лисицкая, в этом году в Славянске ожидается единственный 100-летний юбилей. Его отметит в июне одна из жительниц города. К сожалению, ко дню рождения всю сумму материальной помощи выдать не получится: решение должно пройти все необходимые согласования. На это, по оценке городского головы Вадим Ляха, уйдет около двух месяцев. Поэтому в честь праздника долгожительница получит 1000 гривен, а остальную сумму несколько позже.

В следующем году славянцы, достигшие 100-летнего возраста, будут получать 5000 гривен сразу. Если, конечно, руководство города не сочтет нужным изменить размер этой суммы.