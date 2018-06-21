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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг

Светлана Вьюниченко
21 июня 2018 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«В начале лета получил счет за услуги теплосети за май. В квитанции, в графе «субсидия», стоит сумма «-682,86». А внизу, эта же сумма в графе «к оплате». Откуда она взялась, если в платежке, которую принесли в мае, долга не было, а тепло в Славянске не подается с 1 апреля?» С таким письмом обратился в редакцию наш читатель Андрей Бабий, проживающий в мкр-не Артема. 

Как выяснилось из поступивших позже звонков, эта проблема волнует не только бдительного пенсионера. Неожиданную сумму в квитанциях за тепло в июне обнаружили многие славянцы.   

Ответ на вопрос мы получили в Управлении соцзащиты населения. Сотрудники УСЗН объяснили, что платежки «с минусом» могут приходить потребителям в трех случаях. 

- Во-первых, задолженность в июньской платежке могла появиться у тех людей, которые за май не оплатили счета за коммунальные услуги. Во-вторых, семьи, которые потребляют больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически потребленную услугу. Еще один вариант - у получателя субсидии была накоплена задолженность к началу отопительного сезона, и за зиму он ее не погасил. Такой долг субсидия не покроет, его человек должен оплатить самостоятельно, - рассказывают специалисты УСЗН. 

Во всех других случаях, по их словам, если семья своевременно и в полном объеме платила обязательную долю платежа, задолженности возникнуть не должно. Если получатели субсидии не использовали льготу в полном объеме или переплатили за нее, компании-поставщики услуги должны сделать перерасчет. Эта норма прописана в постановлении Кабмина №534 от 23.08.2016 г.

- Обращаем внимание, что если субсидия поступила гражданам с опозданием, которое обусловлено сверкой информации о составе семьи и т.д., неистраченные деньги остаются на их счетах в полном объеме. Использовать их семья может в любое время. Например, если семья пользуется газом, переплату можно израсходовать в летние месяцы или придержать до зимы. В случае с централизованным отоплением средства будут находиться на счету до начала следующего отопительного сезона. Потом их обязательно учтут, - говорят сотрудники УСЗН.

Гражданам, в квитанциях которых появился неожиданный «долг»,  сотрудники УСЗН рекомендуют обратится к предприятию-поставщику за распечаткой. В ней должна быть указана социальная норма, объем фактически потребленной услуги, поступившая оплата, сэкономленные средства. На основе этих данных можно определить правомерность выставления задолженности и причины ее возникновения.  

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Комментарии к статье «Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг»

«В начале лета получил счет за услуги теплосети за май. В квитанции, в графе «субсидия», стоит сумма «-682,86». А внизу, эта же сумма в графе «к оплате». Откуда она взялась, если в платежке, которую принесли в мае, долга не было, а тепло в Славянске не подается с 1 апреля?» С таким письмом обратился в редакцию наш читатель Андрей Бабий, проживающий в мкр-не Артема. 

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