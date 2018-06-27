|27 июня 2018
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Глава «Славгорводоканала» Андрей Кийко прокомментировал жалобу председателя районного комитета Черевковки Анны Чайки об отсутствии воды в дневное время. По словам квартальной, водоснабжение нормализуется только ночью, причем такая ситуация характерна для всего летнего периода.
Андрей Кийко рассказал, что вода в кранах на Черевковке появляется тогда, когда местное население прекращает поливать огороды. Увеличивать же водоснабжение весьма рискованно: на днях такая попытка была предпринята, однако из-за отсутствия разбора привела к многочисленным порывам на сетях.
Вообще же, по словам руководителя водоканала, ситуация с водоснабжением в городе обстоит довольно интересно. Летом, по сравнению с зимним периодом, объем подаваемой воды увеличивается примерно на треть. Однако население рассчитываться не спешит: уровень платежей не только не растет, но, напротив, имеет тенденцию к снижению.
По мнению Андрея Кийко, такое положение вещей свидетельствует лишь о том, что огородники предпочитают пользоваться водой бесплатно, подключаясь к сетям до счетчиков. Исправить ситуацию можно лишь повсеместной установкой приборов учета в уличных колодцах, куда контролеры водоканала смогут иметь беспрепятственный доступ.
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Комментарии к статье «Подача воды выросла, но платить больше не стали»
Глава «Славгорводоканала» Андрей Кийко прокомментировал жалобу председателя районного комитета Черевковки Анны Чайки об отсутствии воды в дневное время. По словам квартальной, водоснабжение нормализуется только ночью, причем такая ситуация характерна для всего летнего периода.