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Фотофакт

Взмывая в небеса

Подача воды выросла, но платить больше не стали

Антон Скворцов
27 июня 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глава «Славгорводоканала» Андрей Кийко прокомментировал жалобу председателя районного комитета Черевковки Анны Чайки об отсутствии воды в дневное время. По словам квартальной, водоснабжение нормализуется только ночью, причем такая ситуация характерна для всего летнего периода.

Андрей Кийко рассказал, что вода в кранах на Черевковке появляется тогда, когда местное население прекращает поливать огороды. Увеличивать же водоснабжение весьма рискованно: на днях такая попытка была предпринята, однако из-за отсутствия разбора привела к многочисленным порывам на сетях. 

Вообще же, по словам руководителя водоканала, ситуация с водоснабжением в городе обстоит довольно интересно. Летом, по сравнению с зимним периодом, объем подаваемой воды увеличивается примерно на треть. Однако население рассчитываться не спешит: уровень платежей не только не растет, но, напротив, имеет тенденцию к снижению. 

По мнению Андрея Кийко, такое положение вещей свидетельствует лишь о том, что огородники предпочитают пользоваться водой бесплатно, подключаясь к сетям до счетчиков. Исправить ситуацию можно лишь повсеместной установкой приборов учета в уличных колодцах, куда контролеры водоканала смогут иметь беспрепятственный доступ.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 31,5 тысячи кубометров. 25 тысяч «кубов» Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 6,5 тысячи – с собственной фильтровальной станции.  
  • Новыми крышками накрыты 11 смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей. 
  • С начала июня от водоснабжения были отключены 14 абонентов частного сектора, задолжавших за услугу, в общей сложности, 28 тысяч гривен. 30 абонентов предпочли погасить долги, внеся в кассу 37, 3 тыс. гривен, часть заключила договоры реструктуризации.

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Комментарии к статье «Подача воды выросла, но платить больше не стали»

Глава «Славгорводоканала» Андрей Кийко прокомментировал жалобу председателя районного комитета Черевковки Анны Чайки об отсутствии воды в дневное время. По словам квартальной, водоснабжение нормализуется только ночью, причем такая ситуация характерна для всего летнего периода.

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