Кабмин дал Славянску 5 миллионов на ремонт уличного освещения

|4 июля 2018
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Кабинет министров Украины выделил 4999,630 тыс. гривен Славянску на капитальный ремонт наружных сетей освещения внутриквартальных въездов, проездов и переулков в пределах жилых кварталов. Деньги распределили следующим образом.
На ремонт наружного освещения в жилом квартале на улицах Донской, Новосодовской, Современной потратят 757 тыс. гривен. Еще 785 тыс. грн пойдет на квартал, обозначенный ул. Богомольца, Олимпийской, Батюка и Василевского. В 563 тыс. обойдется ремонт сетей квартала на улицах Бульварной, Батюка, Ясной. Самый большой транш - 828 тыс. грн выделен на ремонт освещения в квартале, ограниченном улицами Вольной, Бульварной, Батюка и Ясной. На втором месте по количеству средств - квартал улиц Парковой, Ясной, переулков Виногоадного и Паркового. Сюда будет вложено 817 тыс. грн. Еще 495 тыс. грн потратят на ремонт в квартале улиц Ярослава Мудрого, Шевченко, Васильевской и бул. Пушкина. 525 тыс. - на улицы Батюка, Ясную, Вольную, пер. Парковый. Наименьшее количество денег - 150 тыс. грн - будет вложено в ремонт жилого квартала, ограниченного улицами Свободы, Радужной и пер. Матросова.
Кроме того, в сумму, выделенную Славянску, вошли 79,6 тыс. грн для святогорского «Сервискоммунстроя».
Отметим, что соседний Краматорск получил от Кабмина всего на 370 тыс. грн больше, чем Славянск. Хотя население этого города превышает славянское почти в два раза.
4 июля 2018
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Кабинет министров Украины выделил 4999,630 тыс. гривен Славянску на капитальный ремонт наружных сетей освещения внутриквартальных въездов, проездов и переулков в пределах жилых кварталов. Деньги распределили следующим образом.