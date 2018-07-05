|5 июля 2018
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Сессия утвердила Программу поддержки молодежи, рассчитанную на 2018-2020 годы. В течение этого времени на ее реализацию планируется израсходовать 1,8 млн гривен – 1,5 миллиона из местного бюджета и 300 тысяч из областного.
Необходимость данного документа начальник профильного отдела Александр Мищенко объясняет тем, что городские молодежные организации и объединения не в состоянии реализовать свои устремления без содействия государства и местных органов власти.
Поддержка будет идти в нескольких направлениях. Прежде всего, ее получат молодежные центры – «Теплица» и, в перспективе, вторая аналогичная организация, которая, как ожидается, будет создана на базе Центра культуры и окружающей среды за счет средств области.
Также из местного бюджета будет финансироваться проведение тренингов и семинаров для молодежи, участие в мероприятиях, которые проводит областная администрация, скаутское движение, творческие конкурсы и т. д.
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• Жимовый марафон на Соборной площади в Славянске
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Комментарии к статье «Молодежь получит поддержку горсовета »
Сессия утвердила Программу поддержки молодежи, рассчитанную на 2018-2020 годы. В течение этого времени на ее реализацию планируется израсходовать 1,8 млн гривен – 1,5 миллиона из местного бюджета и 300 тысяч из областного.