Молодежь получит поддержку горсовета

Сессия утвердила Программу поддержки молодежи, рассчитанную на 2018-2020 годы. В течение этого времени на ее реализацию планируется израсходовать 1,8 млн гривен – 1,5 миллиона из местного бюджета и 300 тысяч из областного.

Необходимость данного документа начальник профильного отдела Александр Мищенко объясняет тем, что городские молодежные организации и объединения не в состоянии реализовать свои устремления без содействия государства и местных органов власти.

Поддержка будет идти в нескольких направлениях. Прежде всего, ее получат молодежные центры – «Теплица» и, в перспективе, вторая аналогичная организация, которая, как ожидается, будет создана на базе Центра культуры и окружающей среды за счет средств области.

Также из местного бюджета будет финансироваться проведение тренингов и семинаров для молодежи, участие в мероприятиях, которые проводит областная администрация, скаутское движение, творческие конкурсы и т. д.