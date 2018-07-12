Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей

6998 из них субсидия была назначена. 7031 получили так называемую «нулевую» льготу, то есть, в субсидии им не отказали, но ее размер по уровню доходов составил 0 грн. Еще 8794 жителя города получили отказ. Его причиной стали превышение нормы площади (более 200 м2 в частных домах и 120 м2 в квартирах), отсутствие официальных доходов у одного из членов семьи, задолженность за коммунальные услуги, превышающая два месяца или наличие автомобиля младше 5 лет. Этой информацией поделилась начальник славянского управления соцзащиты населения Елена Алехина.

Кому нужна комиссия

По ее словам, с наступлением отопительного сезона количество тех, кому субсидия не положена, должно уменьшиться. Во-первых, за счет граждан, имеющих на данный момент нулевую льготу. Еще некоторым категориям получателей стоит позаботиться о субсидии на отопительный сезон заранее.

- Тем, кому субсидия не полагается на общих основаниях, ее могут назначить на специальной комиссии. Например, к такой категории относятся одинокие неработающие пенсионеры, если метраж их жилья превышает заложенные в норматив 48,83 м2. На все, что сверх этой нормы, субсидия не распространяется. Но им комиссия может прибавить 30%, - объясняет начальник УСЗН.

Кроме того, комиссия рассматривает случаи фактического проживания. Это касается семей, члены которых не живут по месту регистрации. Если заявитель может подтвердить, что ребенок-студент учится и живет в другом городе, или муж работает далеко от дома, их случай комиссия может признать «особым» и разрешить не учитывать доходы при назначении субсидии.

- Комиссия заседает в исполкоме. Однако приходить на ее заседания заявителю не нужно. Он доложен просто указать в декларации и заявлении на назначение субсидии, что его случай подлежит рассмотрению комиссии. Также ему необходимо предоставить в УСЗН все подтверждающие документы. Остальное сделают сотрудники управления, - говорит Елена Алехина.

Социальный взнос и ID-паспорта

Еще один вариант обеспечить себя субсидией на отопительный период может быть интересен тем, гражданам, которые официально не трудоустроены и не состоят на учете в центре занятости. Если они заплатят единый социальный взнос за 3 месяца, предшествующие назначению субсидии, социальную льготу им, скорее всего, дадут. Поскольку отопительный период начинается с октября, взнос необходимо заплатить за июль-сентябрь.

Кроме того, заранее о субсидии должны позаботиться и те семьи, в которых детям исполняется 14 лет. Сотрудники УСЗН призывают родителей своевременно оформить ребенку ID-паспорт.

- В противном случае мы не сможет назначить таким семьям субсидию, поскольку компьютерная программа просто не примет данные, - говорит начальник управления.

По ее словам, на сегодняшний день в Славянске около 400 семей лишены субсидии из-за отсутствия ID-паспортов у детей. Елена Алехина обращает внимание, что если паспорт наконец получен, можно предоставить его в УСЗН и субсидию насчитают.

Как субсидия влияет на прочность брака

Прокомментировала начальник управления и с каждым днем увеличивающееся количество разводов, связанных с назначение субсидий. Согласно закону теперь при назначении этой социальной льготы учитываются доходы супругов, зарегистрированных по другому адресу. Чтобы обойти «ловушки», расставленные правительством, находчивые украинцы предпочитают формально расторгнуть брак - ведь доходы бывших супругов брать в расчет никто не будет.

- У нас уже было несколько случаев, когда разведенные супруги не могли получить наследство. Муж или жена неожиданно скончались, а вторая половина по закону уже не являлась родственником. Люди и субсидией не успели воспользоваться, и создали себе проблемы. Поэтому, принимая такое своеобразное решение, учитывайте риски, - советует Елена Алехина.

Льготы детям войны - теперь с учетом доходов

Отдельно упомянем ситуацию, сложившуюся с гражданами, ранее имевшими право на льготы по оплате коммунальных услуг. До января нынешнего года участники войны, дети войны, многодетные семьи могли выбирать между льготами и субсидиями. Например, если в летний период субсидия им не полагалась, можно было временно отказаться от нее и получать 50-ти либо 25-процентную скидку при оплате коммунальных услуг.

Однако с 1 января 2018 года эта льгота назначается с учетом доходов граждан. Так, чтобы претендовать на нее, ежемесячный доход на 1 человека в семье за предыдущие полгода не должен превышать 2470 грн. Как объяснили сотрудники управления, эта сумма - «социальный налог», который определяется раз в год.

Отметим, что из 13 тысяч потенциальных получателей 50-ти ли 25-процентной льготы ее назначили всего 2800 славянцам. По словам Елены Алехиной, это произошло потому, что перерасчет пенсий в октябре минувшего года как раз вошел в те 6 месяцев, которые следовало взять, учитывая уровень доходов.

Исходя из этого, сотрудники УСЗН напоминают, что льготникам, которые отказались от субсидии на летний период, следует перед началом отопительного сезона прийти в управление и подать новое заявление с декларацией.