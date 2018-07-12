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Фотофакт

Под мирным небом

Славянские фермеры начали уборку раньше срока

Павел Коротенко
11 июля 2018 Просмотров: 190 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В текущем аграрном сезоне погодные условия отразились как на графике уборочной кампании, так и на качестве урожая.

Как рассказал начальник отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктор Погребной, по состоянию на 11 июля фермерские хозяйства района собрали почти половину урожая. В прошлом году в это время доля собранного составляла всего 17%. Объясняется это тем, что в нынешнем году уборка началась с 1 июля, хотя обычно кампания стартует в середине месяца и заканчивается в начале августа. В 2018-м, если не помешает погода, уборку завершат в конце июля. 

Сдвиг графика уборочных работ обусловлен климатическими особенностями этого сезона – с апреля по июнь выпало всего 40% осадков, что отразилось на сроках созревания культур и показателе урожайности. Она составила в среднем 29,9 ц/га, хотя в прошлом году собрали 34,4 ц/га. 

Предположительно, общая цифра будет еще меньше за счет гороха, которым в этом году засеяли рекордно большие площади. Недостаток влаги в период вегетации сказался негативно, и высокой урожайности по этой культуре получить, скорее всего, не удастся. Позитивный момент заключается в том, что горох является хорошим предшественником для культур зерновой группы и благотворно влияет на плодородие почвы. Правда, нужный эффект это даст только в следующем году.

Возвращаясь к текущей ситуации, отметим, что лидерами уборочной кампании по урожайности и темпам работ традиционно остаются ООО «КЗТС Машининг», ЧСП «Агрофирма «Ирина», КФХ «Верес» и ООО «СК ЛТД». Нужно отметить, что прогноз синоптиков для фермеров Славянского района неутешителен – метеорологи обещают дожди, а это приведет к обильному росту сорняков и усложнит проведение уборки. Тем не менее аграрии рассчитывают завершить кампанию с максимально возможным результатом.

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Комментарии к статье «Славянские фермеры начали уборку раньше срока»

В текущем аграрном сезоне погодные условия отразились как на графике уборочной кампании, так и на качестве урожая.

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