 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Видимый позитив

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

Светлана Вьюниченко
18 июля 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
После посещения исполкома выполнившая свою роль «массовка» отправилась на свои рабочие места.

В Славянске подняли тарифы на обслуживание жилья. Такое решение было единогласно принято на исполкоме 18 июля. Теперь, вместо 2,5 грн за квадратный метр, жители многоэтажных домов будут в среднем платить 4,9 грн. Таким образом, подорожание составило 217%. 

Как объяснил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов, новые тарифы вступают в силу с момента их принятия, то есть - с 18 июля. 

Для принятия непопулярного решения городским властям понадобилась поддержка рядовых сотрудников жэков. Благодаря им, заседание исполнительного комитета напоминало соревнования по квиддичу в волшебной школе Хогвартс. Дворники в оранжевых жилетах, с метлами, заполонили зал. Судя по их выкрикам, от повышения тарифов они ждали улучшения собственного материального положения. 

Само обсуждение вопроса превратилось в словесную дуэль между бывшим и действующим руководителями города. Экс-и. о. мэра Славянска Олег Зонтов получил слово как помощник народного депутата. Выступить в другом качестве ему не давали. Он напомнил о митинге против повышения тарифов на обслуживание жилья, который состоялся в июне нынешнего года. Принятая на нем резолюция подразумевала такую возможность лишь после проведения аудита. Кроме того, проведенные в городе общественные слушания, несмотря на явное лобби коммунальников, также большинством голосов постановили тарифы не повышать. Такое же решение было принято и на общественном совете. А рекомендации этого совещательного органа власть должна учитывать по закону. 

Говорил Олег Зонтов и о том, что по новому закону о ЖКХ, вступившему в силу с 10 июня нынешнего года, изменять тарифы уже нельзя, поскольку с сентября все многоквартирные дома должны выбрать управляющую компанию. Она и будет устанавливать цены на обслуживание многоэтажек. 

Ответ городского головы Вадима Ляха сводился к тому, что его оппонент специально будоражит народ. И когда в его каденцию поднимались цены на коммунальные услуги, митингов протеста он не устраивал. 

- Мы идем на такие меры не от хорошей жизни. Устанавливаем тарифы средние по области не для того, чтобы обогатиться. Дорожает все: электроэнергия, газ, растут средние зарплаты - в этой ситуации другого выхода просто нет. Люди могут объединиться в ОСМД и сами решать все вопросы обслуживания жилья. Как житель, я выступаю против повышения. Но как у руководителя - у меня такого права нет, - сказал мэр.

По сути неизбежное решение было принято единогласно. Но голосовали за него «пакетом». Поднятие тарифов было принято в комплекте с другими семью решениями, подготовленными УЖКХ. В сочетании с подготовленной «демонстрацией дворников» это наводило на печальные мысли. Создавалось впечатление, что власть боится. А еще - просто не умеет работать в новых условиях.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

Пойти на мировую

В Славянске прошла встреча эсперантистов

Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»

Также в разделе

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

— 18 июля 2018 —

В редакцию "ТВ плюс" обратилась читательница, проживающая в многоквартирном доме на ул. Торговой. Причиной звонка стали работы, которые выполняет горгаз. Действия сотрудников предприятия абоненты считают необоснованными.

Читать далее ⇒

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

— 18 июля 2018 —

Начальник УСЗН Елена Алехина пригласила экономных жителей города посетить управление.

Читать далее ⇒

Славянские фермеры начали уборку раньше срока

— 11 июля 2018 —

В текущем аграрном сезоне погодные условия отразились как на графике уборочной кампании, так и на качестве урожая.

Читать далее ⇒

Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей

— 11 июля 2018 —

В Славянске автоматически, без обращения заявителей, пересчитали субсидии на летний период 22823 гражданам.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья»

В Славянске подняли тарифы на обслуживание жилья. Такое решение было единогласно принято на исполкоме 18 июля. Теперь, вместо 2,5 грн за квадратный метр, жители многоэтажных домов будут в среднем платить 4,9 грн. Таким образом, подорожание составило 217%. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Скроение материи

Пойти на мировую

Сквозь пальцы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 июля 2018

Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо

У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»

Франция – двукратный чемпион мира по футболу

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

В Славянске может стать одним почетным жителем больше

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

«Лицо города» остается в неприглядном виде

Подача воды на Славянск сокращена

Быть ли магазину на Почтовой, 12

Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики

Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц

Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

13 июля 2018

Жителям Славянска напомнили, как выглядит война

День освобождения в Славянске: только митинг и... все

На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль

За два дня утонули двое: мужчина и ребенок

Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин

В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла

В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца

На центральном рынке сгорели двадцать павильонов

В Николаевке появился современный спорткомплекс

Когда в первый класс - в самый раз

Скроение материи

12 июля 2018

Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании

Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине

Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход

Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ

Пойти на мировую

В Славянске прошла встреча эсперантистов

Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top