Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья

В Славянске подняли тарифы на обслуживание жилья. Такое решение было единогласно принято на исполкоме 18 июля. Теперь, вместо 2,5 грн за квадратный метр, жители многоэтажных домов будут в среднем платить 4,9 грн. Таким образом, подорожание составило 217%.

Как объяснил заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов, новые тарифы вступают в силу с момента их принятия, то есть - с 18 июля.

Для принятия непопулярного решения городским властям понадобилась поддержка рядовых сотрудников жэков. Благодаря им, заседание исполнительного комитета напоминало соревнования по квиддичу в волшебной школе Хогвартс. Дворники в оранжевых жилетах, с метлами, заполонили зал. Судя по их выкрикам, от повышения тарифов они ждали улучшения собственного материального положения.

Само обсуждение вопроса превратилось в словесную дуэль между бывшим и действующим руководителями города. Экс-и. о. мэра Славянска Олег Зонтов получил слово как помощник народного депутата. Выступить в другом качестве ему не давали. Он напомнил о митинге против повышения тарифов на обслуживание жилья, который состоялся в июне нынешнего года. Принятая на нем резолюция подразумевала такую возможность лишь после проведения аудита. Кроме того, проведенные в городе общественные слушания, несмотря на явное лобби коммунальников, также большинством голосов постановили тарифы не повышать. Такое же решение было принято и на общественном совете. А рекомендации этого совещательного органа власть должна учитывать по закону.

Говорил Олег Зонтов и о том, что по новому закону о ЖКХ, вступившему в силу с 10 июня нынешнего года, изменять тарифы уже нельзя, поскольку с сентября все многоквартирные дома должны выбрать управляющую компанию. Она и будет устанавливать цены на обслуживание многоэтажек.

Ответ городского головы Вадима Ляха сводился к тому, что его оппонент специально будоражит народ. И когда в его каденцию поднимались цены на коммунальные услуги, митингов протеста он не устраивал.

- Мы идем на такие меры не от хорошей жизни. Устанавливаем тарифы средние по области не для того, чтобы обогатиться. Дорожает все: электроэнергия, газ, растут средние зарплаты - в этой ситуации другого выхода просто нет. Люди могут объединиться в ОСМД и сами решать все вопросы обслуживания жилья. Как житель, я выступаю против повышения. Но как у руководителя - у меня такого права нет, - сказал мэр.

По сути неизбежное решение было принято единогласно. Но голосовали за него «пакетом». Поднятие тарифов было принято в комплекте с другими семью решениями, подготовленными УЖКХ. В сочетании с подготовленной «демонстрацией дворников» это наводило на печальные мысли. Создавалось впечатление, что власть боится. А еще - просто не умеет работать в новых условиях.