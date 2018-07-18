Почти 2500 славянцев не нужны деньги

|18 июля 2018
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Начальник УСЗН Елена Алехина пригласила экономных жителей города посетить управление.
Как выяснилось на аппаратном совещании, в Славянске насчитывается 2,5 тыс. граждан, которым положена компенсация за сэкономленное в отопительный сезон тепло. Речь идет о людях, использующих для отопления природный газ или электроэнергию и получавших субсидию. При наличии газового котла сумма компенсации составляет 679 гривен, электрического - 135 гривен.
- На сегодняшний день компенсацию получили всего 770 человек. Тем, кто не напишет заявление до 1 сентября, выплатить деньги мы не сможем, - объяснила Елена Алехина.
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• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
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Начальник УСЗН Елена Алехина пригласила экономных жителей города посетить управление.