Почти 2500 славянцев не нужны деньги

Как выяснилось на аппаратном совещании, в Славянске насчитывается 2,5 тыс. граждан, которым положена компенсация за сэкономленное в отопительный сезон тепло. Речь идет о людях, использующих для отопления природный газ или электроэнергию и получавших субсидию. При наличии газового котла сумма компенсации составляет 679 гривен, электрического - 135 гривен.

- На сегодняшний день компенсацию получили всего 770 человек. Тем, кто не напишет заявление до 1 сентября, выплатить деньги мы не сможем, - объяснила Елена Алехина.