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Фотофакт

Видимый позитив

Почти 2500 славянцев не нужны деньги

Светлана Вьюниченко
18 июля 2018 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник УСЗН Елена Алехина пригласила экономных жителей города посетить управление.

Как выяснилось на аппаратном совещании, в Славянске насчитывается 2,5 тыс. граждан, которым положена компенсация за сэкономленное в отопительный сезон тепло. Речь идет о людях, использующих для отопления природный газ или электроэнергию и получавших субсидию. При наличии газового котла сумма компенсации составляет 679 гривен, электрического - 135 гривен. 

- На сегодняшний день компенсацию получили всего 770 человек. Тем, кто не напишет заявление до 1 сентября, выплатить деньги мы не сможем, - объяснила Елена Алехина.

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Комментарии к статье «Почти 2500 славянцев не нужны деньги»

Начальник УСЗН Елена Алехина пригласила экономных жителей города посетить управление.

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