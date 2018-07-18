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Фотофакт

Видимый позитив

Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской

Павел Коротенко
18 июля 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В редакцию "ТВ плюс" обратилась читательница, проживающая в многоквартирном доме на ул. Торговой. Причиной звонка стали работы, которые выполняет горгаз. Действия сотрудников предприятия абоненты считают необоснованными.

По словам жильцов, на днях возле подъездов появились объявления о том, что 16 июля Славянское УГГ будет проводить плановое обслуживание газового оборудования (на фото). По факту же, работники горгаза опечатывали газовые колонки, не имеющие паспортов. 

Подвох заключается в том, что за последние годы многие  заменили устаревшие колонки более современными моделями. В некоторых случаях замена прибора выполнялась без соблюдения официальных согласований - нанятыми в частном порядке специалистами или даже собственноручно. Начавшаяся кампания по отключению таких "несогласованных" колонок вызвала среди жителей дома переполох. Самый актуальный для них вопрос - сколько будет стоить подключиться снова. 

Комментируя ситуацию, главный инженер Славянского УГГ Валерий Волков уверил, что горгаз действует строго в рамках инструкций, запрещающих использование любых самовольно установленных приборов. По его словам, на каждый дом имеется технический паспорт, в котором зарегистрировано все газовое оборудование. Если при плановом обслуживании обнаруживается несоответствие, неучтенный прибор немедленно пломбируют из соображений безопасности. Чтобы легализировать прибор, нужно пройти процедуру его установки заново: обратиться в УГГ с заявлением, дождаться составления технической документации, акта специалистов о соответствии монтажа нормам, внесения изменений в базу данных. И только после этого прибором снова можно будет пользоваться. Цена вопроса составляет порядка 1100 грн. Других вариантов у абонентов-нарушителей нет.

Описанный факт был бы незначительным на общегородском фоне, если бы не вскрывал достаточно массовое явление - стремление людей сэкономить на соблюдении процедур. С точки зрения уровня жизни многих горожан, это объяснимо. Но ведомственные инструкции данный фактор не учитывают. Причем повторное использование незарегистрированного оборудования грозит уже более жесткими санкциями. Платить и пользоваться или закладывать себе на будущее проблему - каждый абонент волен решать сам. Можно оформить прибор сразу, а можно дождаться визита коммунальников. По информации Славянского УГГ, на 18 июля назначено плановое обслуживание дома №61 на ул. Торской, далее - по списку.

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Комментарии к статье «Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской»

В редакцию "ТВ плюс" обратилась читательница, проживающая в многоквартирном доме на ул. Торговой. Причиной звонка стали работы, которые выполняет горгаз. Действия сотрудников предприятия абоненты считают необоснованными.

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