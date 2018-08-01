С собственником общежития на Батюка, 8-а решили судиться

В среду, 1 августа, в исполкоме прошло заседание рабочей группы по обращению жильцов общежития на улице Батюка, 8-а, чей конфликт с собственником здания остается нерешенным.

В ходе встречи представители местных властей вместе с жителями и председателем общественного совета Андреем Федорченко, который выступил ее инициатором, искали пути решения проблемы.

10 ГРИВЕН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Суть ее, напомним, кроется в том, что здание является частной собственностью. Стало оно ею в 2004 году, когда общежитие предприятия «Специзоляторстрой» перешло в собственность двух физических лиц, которые впоследствии передали его другому физлицу. Все эти операции выполнялись, невзирая на наличие жильцов. После смены статуса здания отношения проживающих там людей и новых владельцев стали, мягко говоря, натянутыми, а в последние годы и вовсе перешли в активное противостояние.

Так, в минувшем отопительном сезоне часть жильцов не смогли оформить субсидию – по той причине, что владелец общежития не предоставил необходимых документов для ее оформления. Получая низкие доходы, люди не имели возможности оплачивать выставляемые им счета полностью и оказались в должниках. А поскольку деньги за все коммунальные услуги перечисляются на счет владельца, то он, не разбираясь, за что именно образовался долг, стал отключать в квартирах электричество. На протяжении нескольких месяцев люди были вынуждены жить без света, в том числе в зимнее время. К счастью, этот вопрос удалось решить при вмешательстве заместителя городского головы Андрея Секлецова.

Но, как выяснилось, это не единственная беда. Начиная с января 2018 года, владелец общежития поднял квартплату до 10 гривен за квадратный метр – что существенно выше, чем расценки за содержание жилья аналогичного класса в среднем по городу. Причем тарифы ни с кем не согласовывались – людей просто поставили перед фактом. В свою очередь, жильцы утверждают, что сумма эта взята, что называется, «с потолка»: прилегающая территория неухожена, а подвальные коммуникации находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Комментируя проблему, директор БТИ Валерий Бондаренко объяснил, что она имеет массу юридических нюансов, поэтому решить ее отнюдь не просто. Но корень всех бед кроется в решении Фонда Госимущества, который в 2004 году допустил продажу общежития в частные руки. К сожалению, такая ситуация в те годы была не единичной, и теперь множество людей по всей Украине оказались ее заложниками.

Андрей Федорченко предложил инициировать судебный процесс по отмене вышеупомянутого решения, причем истцом должен выступить один из жильцов. Со своей стороны, он пообещал обеспечить квалифицированную юридическую поддержку, а городской голова Вадим Лях выразил готовность оплатить судебный сбор.

Кроме того, профильным службам поручено выяснить, на каком основании владелец общежития повысил размер платы за обслуживание жилья и чем, собственно, эта сумма обоснована.

И, наконец, налоговой инспекции направлен запрос о том, какую сумму налога на недвижимость владелец общежития платит за излишек площади, будучи собственником достаточно большого количества квадратных метров.

Ожидается, что результаты будут оглашены на следующем заседании комиссии, которые отныне станут регулярными.