Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Объем воды, подаваемой Славянску, обратно пропорционален уровню оплаты за нее бытовыми абонентами. Такая парадоксальная зависимость наблюдается в Славянске на протяжении многих лет.

Не стал исключением и год минувший. Согласно данным КП «Славгорводоканал», наибольший уровень расчетов наблюдается в зимние месяцы. Весной платежи начинают падать, и к лету, на которое приходится пик водопотребления, опускаются до минимума (см. диаграмму). Так, в 3 квартале 2017 года из 2,8 млн кубометров, поданных городу, было оплачено всего полмиллиона. Остальной объем отнесен к потерям и хищениям.

Поскольку объем потерь, которые случаются из-за порывов водопроводных сетей, более-менее стабилен, несложно предположить, что снижение уровня реализации происходит из-за банального воровства. Тем более, подчеркивает и. о. генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко, что максимальное снижение уровня расчетов наблюдается в летние месяцы, на которые приходится сезон полива огородов.

«Сейчас у нас максимальные потери воды. Мы теряем практически все», - констатирует директор водоканала.

По его мнению, причина ситуации кроется в неучтенном водопотреблении.

«Мы понимаем, почему это происходит. Вся вода идет в огороды, на полив, и проходит она мимо счетчиков. Больше она никуда деваться не может», - убежден Андрей Кийко.

При существующем положении вещей, когда приборы учета в подавляющем большинстве стоят на территории частных домовладений, и попасть к ним контролеры водоканала не могут, изменить ситуацию предприятие не в силах. Единственный выход директор предприятия видит в повсеместном переносе счетчиков в уличные колодцы, на линию балансового разграничения сетей – туда, где они должны находиться согласно действующим нормативам. Первым шагом на пути к этому станет выдача соответствующих предписаний всем абонентам, которые будут обращаться в водоканал по вопросу заключения или продления договоров на водоснабжение.