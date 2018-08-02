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Фотофакт

Книжная толока: как это было

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Антон Скворцов
2 августа 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Минимальный уровень расчетов за воду приходится на летние месяцы, когда город получает ее больше всего.

Объем воды, подаваемой Славянску, обратно пропорционален уровню оплаты за нее бытовыми абонентами. Такая парадоксальная зависимость наблюдается в Славянске на протяжении многих лет. 

Не стал исключением и год минувший. Согласно данным КП «Славгорводоканал», наибольший уровень расчетов наблюдается в зимние месяцы. Весной платежи начинают падать, и к лету, на которое приходится пик водопотребления, опускаются до минимума (см. диаграмму). Так, в 3 квартале 2017 года из 2,8 млн кубометров, поданных городу, было оплачено всего полмиллиона. Остальной объем отнесен к потерям и хищениям.   

Поскольку объем потерь, которые случаются из-за порывов водопроводных сетей, более-менее стабилен, несложно предположить, что снижение уровня реализации происходит из-за банального воровства. Тем более, подчеркивает и. о. генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко, что максимальное снижение уровня расчетов наблюдается в летние месяцы, на которые приходится сезон полива огородов. 

«Сейчас у нас максимальные потери воды. Мы теряем практически все», - констатирует директор водоканала. 

По его мнению, причина ситуации кроется в неучтенном водопотреблении. 

«Мы понимаем, почему это происходит. Вся вода идет в огороды, на полив, и проходит она мимо счетчиков. Больше она никуда деваться не может», - убежден Андрей Кийко.

При существующем положении вещей, когда приборы учета в подавляющем большинстве стоят на территории частных домовладений, и попасть к ним контролеры водоканала не могут, изменить ситуацию предприятие не в силах. Единственный выход директор предприятия видит в повсеместном переносе счетчиков в уличные колодцы, на линию балансового разграничения сетей – туда, где они должны находиться согласно действующим нормативам. Первым шагом на пути к этому станет выдача соответствующих предписаний всем абонентам, которые будут обращаться в водоканал по вопросу заключения или продления договоров на водоснабжение.

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Комментарии к статье «Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят »

Объем воды, подаваемой Славянску, обратно пропорционален уровню оплаты за нее бытовыми абонентами. Такая парадоксальная зависимость наблюдается в Славянске на протяжении многих лет. 

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