В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

Чем ближе отопительный сезон, тем чаще в обществе начинает подниматься тема субсидий. Тем более, что правительство постоянно внедряет в этой сфере нововведения, ужесточая правила получения помощи. Систему реформируют семимильными шагами. В результате, согласно официальной статистике, все меньше жителей Украины в целом и Славянска в частности становятся счастливыми обладателями компенсации от государства. Чего же ждать славянцам в скором будущем, мы узнали на сайте Минсоцполитики и в местном управлении соцзащиты населения.

Почему сокращается количество получателей субсидии

Напомним, что, начиная с мая, в Украине значительно урезали количество граждан, имеющих право на субсидию. Данный вид помощи перестали предоставлять собственникам автомобилей младше пяти лет, тем, у кого площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м и многим другим.

По статистике Украинского института анализа и менеджмента, субсидии лишился каждый 6-й ее получатель. В свою очередь, Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств. В то время, как в 2017-м эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

Уменьшение суммы произошло и за счет того, что в субсидии стали отказывать людям, имеющим жилье большой площади. Логично, что и сумма государственной помощи для них была значительно больше. Отказав именно им, государство сэкономило деньги.

Эти данные нельзя считать окончательными. Ведь в летний период количество людей, получающих субсидию, резко снижается. Ведь основной расход населения на оплату ЖКХ - это отопление.

Еще один показатель, влияющий на размер субсидий и саму возможность ее получения - зарплата. По данным Госстата, зарплаты в Украине постепенно растут. Соответственно, количество тех, кто может обратиться за помощью к государству - сокращается.

К тому же, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах Украины.

«Система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено», - объяснил Рева, но признался, что пока реестр работает с перебоями.

Эксперты же уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.

Что будет с началом отопительного сезона

Отопительный сезон всегда приносит с собой много сюрпризов, и, как правило, не особо приятных. Например, в этот раз страну почти наверняка ждет увеличение цены на газ. Соответственно, если вырастут цены на голубое топливо, увеличится и количество тех, кому нужна субсидия.

Эксперты в один голос уверяют, что правительство будет вынуждено придумывать другие критерии, по которым число субсидиантов по крайней мере, не будет расти.

По их мнению, следующими на очереди станут обладатели «евроблях».

«По факту, автомобиля у этих людей нет. И таких автолюбителей в стране, по разным оценкам, 500 тыс. Формально, они не являются собственниками и ничего не покупали, то есть они могут прийти и получить субсидию», - говорят экономисты и добавляют, что ежемесячные траты на иномарку

составляют в среднем около 120 долларов. Поэтому, если люди могут позволить себе такие расходы, они могут и оплачивать коммунальные услуги в полном объеме.

Поэтому сейчас, рассказывают эксперты, в Минсоцполитики очень тщательно изучают данные, проверяют покупки населения на большие суммы и отсеивают таких людей из реестра. С другой стороны, если покупка была сделана за наличные, которые перед этим не снимали с карточки, идентифицировать ее практически невозможно.

Ситуация в Славянске

В Славянске на 1 мая текущего года из 44800 славянских семей субсидию получали 28 тыс. Другими словами, компенсацией от государства пользовались 30% жителей.

На лето субсидии назначили 14650 гражданам. Еще 8102 заявителя получили отказ в результате майских нововведений.

Заместитель начальника УСЗН Катерина Пасечник напоминает, что тем семьям в составе которых имеются неработающие лица трудоспособного возраста, внутренне перемещенные граждане, члены семьи, зарегистрированные по другому адресу, арендаторы жилых помещений, лица, зарегистрированные, но не проживающие по указанному адресу, субсидию автоматически назначить не смогут. Таким гражданам нужно прийти в управление и заново подать декларацию с заявлением на субсидию. Подавать документы повторно придется и тем, в чьих семьях произошли изменения. А лицам, имеющим двухмесячную задолженность за коммунальные услуги более 20 необлагаемых налогом прожиточных минимумов (340 грн), придется погасить ее до ноября. Иначе субсидию соцслужба назначить не сможет.

Особо Катерина Пасечник акцентировала внимание на супругах, зарегистрированных по разным адресам. Такие семьи должны были заявить о разной регистрации в УСЗН. Если это было не сделано, последствия могут оказаться печальными.

- Люди могли не заявить о разной регистрации, и им даже назначили субсидию на лето. Такие случаи бывали - проверки идут не так быстро, как хотелось бы. Но они идут, и обман все равно раскроется. Тем более теперь, при создании единого реестра получателей субсидии. В случае обнаружения подобных ситуаций, граждане будут автоматически «вылетать» из реестра. И субсидию мы им назначить на отопительный сезон уже не сможем. А это будет куда ощутимей, чем если обман раскроется летом, - говорит замначальника УСЗН.

По ее словам, теперь, при тщательных проверках, которые требует правительство, рассчитывать на «не узнают» и «обойдется» - нельзя.