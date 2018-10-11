Часы на Шевченко: дорого или нет

На улице Шевченко в районе перекрестка с Банковской 5 октября установили часы, которые после первой попытки монтажа пришлось снять для усиления основания. Теперь устройство, призванное стать местной достопримечательностью, прочно заняло предназначенное место и благополучно показывает время.

Как это часто бывает, событие вызвало ряд критических замечаний в местном сегменте соцсети «Фейсбук». Отдельные пользователи возмутились ценой приобретения, которое обошлось местному бюджету в 70 тысяч гривен, обвинили руководство города в коррупции и призвали прокуратуру заняться этим вопросом.

Комментируя обвинения, мэр Славянска Вадим Лях провел аналогию с товарами, схожими по внешнему виду, но из-за разницы в качестве существенно отличающимися в цене. В виде примера градоначальник привел кухонную утварь. По его словам, если посуда качественная, то цена ее будет гораздо выше аналогичного изделия из разряда ширпотреба. «Это называется профессиональная техника. Любая техника, которая производится эксклюзивно либо под заказ, значительно дороже», - констатировал Вадим Лях.

Он напомнил, что производством часов и прочих малых архитектурных форм занимается отечественная фирма, от которой и поступило предложение о приобретении часов. Их стоимость в каталоге начинается от 65 тысяч гривен. «Дорого это или дешево – тяжело сказать», - считает Вадим Лях.

Добавим, что часами украшение площадки возле кафе «Славный город» не ограничится. На очередной сессии было принято решение о выделении из местного бюджета 19750 гривен на покупку скамейки в виде кольца, которую установят «вокруг» часов. Сумму удалось изыскать за счет средств, сэкономленных на реализации других проектов.

Кроме того, к Новому году власти намерены украсить примыкающий к центральной площади участок улицы Шевченко иллюминацией. Ее планируется приобрести у той же фирмы, что и часы.

Также Вадим Лях поделился, что в перспективе имеются планы «проапгрейдить» городскую новогоднюю елку. На пике моды – 3D-инсталляции. Однако цена на такие вещи «кусается»: стоят они порядка 700 тысяч гривен. На такую покупку власти пока что не решаются.