Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей

Согласно постановлению Кабмина №841 от 17.10.2018 года, семьи, члены которых работают за границей, теперь имеют право на субсидию. Однако, как объяснили в славянском УСЗН, при этом должны соблюдаться несколько условий.

Во-первых, рассказывает замначальника управления соцзащиты населения Екатерина Пасечник, назначение субсидии в таком случае происходит не на прямую, а через комиссию. Кроме того, между страной пребывания и Украиной должен быть заключен договор о социальном обеспечении.

На данный момент такие договоры заключены с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Грузией, Испанией, Латвией, Литвой, Молдовой, Монголией, Португалией, Польшей, Россией, Румынией, Словакией, Чехией, Эстонией.

Например, в Польше, подтверждающий документ выдает учреждение социального страхования. В случае, если гражданин Украины работает в аграрном секторе, ему следует обратиться в кассу аграрного соцстрахования. Если речь идет о безработных - администрации труда, которые есть в каждом воеводстве. Приблизительно такой же алгоритм действует в Чехии, Португалии и остальных странах ЕС, вошедших в перечень.

Куда следует обращаться работникам в странах постсоветского пространства. им нужно выяснить самостоятельно.

Получив справку о соцстраховании на руки, человек должен легализовать ее в Украине. Это делается двумя способами - апостилем (штампом с набором данных и параметров) или посредством консульской легализации. Апостиль применим в странах, на которые распространяется действие Гаагской конвенции.