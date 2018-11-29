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Фотофакт

Мелочь, а приятно

«Донрыбкомбинат» задолжал работникам более миллиона гривен зарплаты

Павел Коротенко
29 ноября 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ситуация с долгами по зарплате на ЧАО "Донрыбкомбинат" обсуждалась на состоявшемся 23 ноября заседании коллегии Славянского района.

В долгах, как в шелках

По информации отдела экономики Славянской РГА, на 12 ноября задолженность перед 113 работниками рыбкомбината, за май-сентябрь сего года составила 1, 27 млн грн. Причем на протяжении 2018-го она увеличилась вдвое. Долги начали образовываться в прошлом году, и методы административного воздействия положительных результатов не принесли. В этом году райгосадминистрация действовала решительней и подала 4 заявления в органы правопорядка о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителей трудового законодательства. Славянский отдел полиции открыл производство по ст. 175 УК Украины (невыплата заработной платы). Идет досудебное следствие.

Положение предприятия усугубляют и другие долги - по налогу на добавленную стоимость, по единому социальному взносу. Местным бюджетам рыбхоз недоплатил почти 4 млн грн, пенсионному фонду - 2,5 млн грн. Как сообщил замначальника Славянского УПФ Сергей Скрипниченко, в отношении предприятия уже готовятся финансовые санкции. Это значит, что когда рыбкомбинат начнет погашать долг по ЕСВ, деньги пойдут на уплату штрафов.

Ответное слово

Пояснения директора ЧАО "Донрыбкомбинат" Андрея Потичука (на фото) оптимизма не внушали. Он повторил тезисы, изложенные в ответе на запрос райгосадминистрации от 14.11.2018 г. Из-за отсутствия оборотных средств предприятие не смогло закупить корм для рыбы и подкормку для растительной сельхозпродукции - пшеницы и подсолнуха. Результатом стало недополучение прибыли. Это отразилось на возможности своевременно выплачивать зарплату и погашать другие платежи. Часть денег приходится перечислять ДТЭК, которая грозит отключением производственных участков от электроснабжения. Финансовую поддержку учредители оказать отказались.

Перспектив улучшения ситуации руководитель предприятия не озвучил, несбыточных обещаний давать не стал. Поскольку никто из членов коллегии не нашел целесообразным что-либо обсуждать в данной ситуации, председательствовавший на заседании замглавы Славянской РГА Дмитрий Сиваш закрыл тему обращенной к директору комбината-должника фразой: "Наша позиция вам известна". Можно понимать, что руководство района продолжит давление на предприятие с целью обязать его выплатить работникам задолженность. О банкротстве рыбкомбината публично пока не говорят.

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Ситуация с долгами по зарплате на ЧАО "Донрыбкомбинат" обсуждалась на состоявшемся 23 ноября заседании коллегии Славянского района.

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