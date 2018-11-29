|29 ноября 2018
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История с квартирой для сироты, которую собирались приобрести по государственной программе за 14 тыс. долларов, получила продолжение.
Напомним, что депутатскую комиссию и общественность удивила цена, которую местные власти были готовы заплатить за однокомнатное жилье с достаточно скромным ремонтом. При этом квартира расположена в спальном микрорайоне. По словам начальник службы по делам детей Елены Соколовой, это был единственный вариант, который удалось подобрать после длительных поисков.
В итоге мэр наложил вето на покупку, дав своим подчиненным 10 дней на новые поиски. По истечении 2 недель выяснилось, что местные власти, обратившись в агентства по продаже недвижимости, смогли подобрать еще одну квартиру.
Как рассказал заместитель городского головы Виктор Воропаев, жилье расположено в центре, на последнем этаже 9-этажного дома. Там лучше ремонт, имеется кондиционер. Цена квартиры - 350 тыс. грн ($12,5 тыс.) Интересно, что хозяева первой квартиры тоже сбавили цену до такой же суммы. Окончательное решение, на каком варианте остановиться, должна дать областная комиссия до конца ноября.
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• Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей
• Судебное заседание отложили из-за инсульта Нели Штепы
• Полиция задержала пятерых «черных лесорубов» из Краматорска
• В Славянске с авто украли колеса
• В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль
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• Юные славянские дзюдоистки вошли в число призеров турнира «Украинка»
• Сборная Хорватии завоевала Кубок Дэвиса
• «Шахтер» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
28 ноября 2018
27 ноября 2018
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23 ноября 2018
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Комментарии к статье «Для сироты подобрали еще одну квартиру»
История с квартирой для сироты, которую собирались приобрести по государственной программе за 14 тыс. долларов, получила продолжение.