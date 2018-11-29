Для сироты подобрали еще одну квартиру

История с квартирой для сироты, которую собирались приобрести по государственной программе за 14 тыс. долларов, получила продолжение.

Напомним, что депутатскую комиссию и общественность удивила цена, которую местные власти были готовы заплатить за однокомнатное жилье с достаточно скромным ремонтом. При этом квартира расположена в спальном микрорайоне. По словам начальник службы по делам детей Елены Соколовой, это был единственный вариант, который удалось подобрать после длительных поисков.

В итоге мэр наложил вето на покупку, дав своим подчиненным 10 дней на новые поиски. По истечении 2 недель выяснилось, что местные власти, обратившись в агентства по продаже недвижимости, смогли подобрать еще одну квартиру.

Как рассказал заместитель городского головы Виктор Воропаев, жилье расположено в центре, на последнем этаже 9-этажного дома. Там лучше ремонт, имеется кондиционер. Цена квартиры - 350 тыс. грн ($12,5 тыс.) Интересно, что хозяева первой квартиры тоже сбавили цену до такой же суммы. Окончательное решение, на каком варианте остановиться, должна дать областная комиссия до конца ноября.