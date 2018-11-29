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Фотофакт

Мелочь, а приятно

Для сироты подобрали еще одну квартиру

Светлана Вьюниченко
29 ноября 2018 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Изначально квартира на улице Маршала Василевского продавалась за 14 тыс. у. е. Теперь ее цену снизили до 12,5 тыс. долларов.

История с квартирой для сироты, которую собирались приобрести по государственной программе за 14 тыс. долларов, получила продолжение.

Напомним, что депутатскую комиссию и общественность удивила цена, которую местные власти были готовы заплатить за однокомнатное жилье с достаточно скромным ремонтом. При этом квартира расположена в спальном микрорайоне. По словам начальник службы по делам детей Елены Соколовой, это был единственный вариант, который  удалось подобрать после длительных поисков. 

В итоге мэр наложил вето на покупку, дав своим подчиненным 10 дней на новые поиски. По истечении 2 недель выяснилось, что местные власти, обратившись в агентства по продаже недвижимости, смогли подобрать еще одну квартиру. 

Как рассказал заместитель городского головы Виктор Воропаев, жилье расположено в центре, на последнем этаже 9-этажного дома. Там лучше ремонт, имеется кондиционер. Цена квартиры - 350 тыс. грн ($12,5 тыс.) Интересно, что хозяева первой квартиры тоже сбавили цену до такой же суммы. Окончательное решение, на каком варианте остановиться, должна дать областная комиссия до конца ноября.

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Комментарии к статье «Для сироты подобрали еще одну квартиру»

История с квартирой для сироты, которую собирались приобрести по государственной программе за 14 тыс. долларов, получила продолжение.

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