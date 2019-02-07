В Славянске нет большого частного бизнеса

|17 января 2019
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На заседании славянского исполкома 16 января рассматривался один основной вопрос - об утверждении программы развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2020 годы.
Как объяснил докладчик - начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский (на фото), на 1 января 2019 года в городе зарегистрированы 815 частных предприятий. На них работают 8310 человек. Лишь 34 из ЧП относятся к среднему бизнесу. Остальные - к малому и микро. Частные предприятия большого бизнеса в Славянске, по сведениям управления, отсутствуют. Также в городе зарегистрированы около 6 тыс. физических лиц-предпринимателей.
Более 70% представителей частных предприятий и предпринимателей заняты в сфере торговли. В целом, малый и средний бизнес в минувшем году заработал для славянской казны 75,3 млн грн.
Программа, которую принял исполком, предусматривает в 2019 году выделение 1,15 млн грн на поддержку частного предпринимательства в городе. В итоге, местные власти надеются получить рост малого и среднего бизнеса, увеличение физлиц-предпринимателей. И, как следствие, увеличение рабочих мест.
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На заседании славянского исполкома 16 января рассматривался один основной вопрос - об утверждении программы развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2020 годы.