На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте

На заседании исполкома 6 февраля было принято решение о повышении стоимости проезда в городском общественном транспорте. Напомним, что осенью прошлого года с таким предложением к местным властям обратились славянские предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками, и СТрУ.

Теперь тариф на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования составит не пять, а 6 грн. В троллейбусах цена поднимется с 4-х до 5 грн.

Подорожание коснется и проездных билетов долгосрочного пользования. Месячный проездной на троллейбус будет теперь стоить: для граждан – 140 грн, для служебных поездок работников предприятий, организаций и учреждений – 180 грн, для учащихся школ и лицеев – 50 грн, для студентов очной формы обучения – 70 грн.

В силу новые тарифы вступят с момента публикации решения на сайте горсовета и в газете «Славянские объявления». Это произойдет 7 февраля.

Напомним, что до этого тарифы на пользование пассажирским транспортом повышались в Славянске менее года назад, в апреле 2018-го.